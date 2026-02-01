"Influencers literarios", una nueva tendencia en las redes sociales

También los llaman “bookstagrammers”, es decir, críticos literarios que ejercen su actividad principalmente en redes sociales. Chris Laquièze es uno de los influencers literarios más seguidos de Francia. Está presente en Instagram, TikTok, Facebook y tiene su propia cadena de Youtube, contabilizando más de un millón de seguidores.

“Ha sido difícil porque hablar de literatura a veces no es muy divertido. Muchos utilizan las redes sociales para hablar de política, por ejemplo. Pero hay muchas personas que buscan recomendaciones de qué libro leer. Eso es lo que hago”, dijo Laquièze en entrevista con Carrusel de las Artes.

El influencer francés destaca por su defensa apasionada de la literatura latinoamericana. Muy frecuentemente habla de autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, y otros más contemporáneos como las argentinas Elsa Osorio o Mariana Enriquez, cuya obra no es muy conocida en Francia, se lamenta. “Los franceses no conocen ni la historia ni la literatura de América Latina”, asegura.

Laquièze mantiene esa conexión especial con América Latina luego de haber vivido varios años en Costa Rica, México y Panamá. Las realidades del continente lo inspiraron para escribir su primera novela, que aunque fue publicada en francés, lleva un título en español, La Rosa Perdida. La historia se desarrolla en un pueblo imaginario, en algún lugar de América Latina, azotado por una dictadura cruel. Sus protagonistas, Sofía, Mario, Chicharrón y otros más, forman parte de un movimiento revolucionario nacido en las alcobas de un burdel frecuentado por militares.

“No soy un escritor latinoamericano”, dice Laquièze, pero su novela se gestó luego de muchas lecturas de los autores latinoamericanos. En sus páginas los lectores encontrarán el calor, las frutas tropicales y los anhelos de justicia y libertad de un pueblo subyugado por la violencia.