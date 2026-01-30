Fundación celebrará su IV Congreso de Inclusión Social y Laboral

La Fundación Best Buddies República Dominicana anuncia la realización de su IV Congreso de Inclusión Social y Laboral que se llevará a cabo el jueves 12 de febrero, en el JW Marriott Santo Domingo.

El evento tendrá lugar en el Salón Cacicazgo, en horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, y las boletas están a la venta a través de la plataforma Ticket Max.

Este congreso se consolida como una de las principales plataformas nacionales para el diálogo, la reflexión y la articulación entre actores del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios, con el objetivo de continuar impulsando oportunidades reales de inclusión social y laboral para las personas con discapacidad en la República Dominicana.

Durante esta cuarta edición, el congreso contará con paneles temáticos de alto impacto, entre los que se destacan: Ciudades inclusivas, un espacio para debatir el rol de los gobiernos locales, el urbanismo, la movilidad y los servicios públicos en la construcción de entornos accesibles y participativos para todas las personas. Y también, Turismo inclusivo, enfocado en las oportunidades y desafíos del sector turístico para consolidarse como un motor de inclusión.

Además de los paneles, el IV Congreso de Inclusión Social y Laboral será un punto de encuentro para el intercambio de buenas prácticas, experiencias exitosas y la generación de alianzas estratégicas que fortalezcan el compromiso del país con una sociedad más equitativa.

Con esta iniciativa, Best Buddies República Dominicana promueve su misión de promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID), apostando al trabajo conjunto como vía para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo.