Ciria Domínguez: la gimnasta dominicana que a sus ocho años se destaca fuera del país

Con tan sólo ocho años de edad, la gimnasta dominicana Ciria Domínguez ha logrado alcanzar el sueño de muchos atletas: destacarse en competencias nacionales e internacionales, subiendo de nivel en tiempo real y representando orgullosamente a República Dominicana en competencias deportivas.

Su trayectoria refleja disciplina, pasión y un talento excepcional que la perfilan como una futura estrella de la gimnasia artística.

La historia inspiradora de Ciria, quien representó el país en la Copa IGA Internacional en Panamá, demostrando que la gimnasia dominicana tiene un futuro brillante, se ha convertido en un estímulo y ejemplo para los niños amantes del deporte, especialmente de esta disciplina.

Por su disciplina, capacidad de adaptación y deseo de superación constante por este deporte Ciria fue ascendida del Nivel FLI al Nivel 2 en tan sólo una semana.

Entre los logros del presente año 2025, alcanzados por Ciria quien es atleta del Olympic Gymnastics Academy, dirigida por su propietaria Yamilet Peña, figuran el Yamilet Peña Classie, celebrado en Punta Cana, donde alcanzó el primer lugar, Piso y Barras y el tercer lugar en Salto y Viga.

Detrás de todo sus reconocimientos, hay un gran esfuerzo de su familia, y una entrega total de esta niña que, sin mermar en sus estudios de grado, presta la debida atención a esta disciplina que la lleva a competir dentro y fuera del país.

Participación sobresaliente

También obtuvo el primer lugar AII Around (Máximo Acumulador), la Copa IGA Internacional en Panamá, primer lugar Pisos, Barras y Viga, segundo lugar en Salto, primer lugar AII Around, Copa Navideña OGA 2025- Nivel 2 (debut), primer lugar Viga y AII Around, segundo lugar Piso y Salto y tercer lugar en Barras.

Otros importantes encuentros deportivos en los cuales ha participado son el Nacional de Clubes donde alcanzó dos terceros lugares y un cuarto en AII Around, Estrellas en Ascenso OGA, Santo Domingo Gymnaties Classic, donde obtuvo el primer lugar en Piso; tercer lugar en Barras y cuarto y quinto en otros aparatos con múltiples podios y medallas.