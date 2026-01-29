Salud Mental: una charla-conferencia para los inmigrantes en París

Dondequiera que haya un dominicano, el proyecto ‘La depresión: la nueva pandemia’, contempla llevar un mensaje de prevención y alerta sobre la importancia de la salud mental.

Es por ello que, en su séptima versión y, con el firme propósito de crear consciencia y brindar apoyo a quienes atraviesan dificultades de esta índole, se impartió una charla-conferencia interactiva en París, Francia.

‘La depresión: la nueva pandemia’, está dirigida especialmente a la comunidad dominicana dentro y fuera del país, pero, en esta ocasión, se invitó a personas que han emigrado a París, y a quienes los cambios pueden afectar considerablemente.

La actividad contó con la participación de destacados profesionales de la salud mental. De manera virtual estuvo el psiquiatra José López Mena, quien habló a los presentes y las personas que se conectaron vía ‘online’, acerca de cuando la farmacología se hace necesaria para tratar enfermedades que afectan la salud mental.

En planta, en la Église Notre-Dame Du Rosaire, París, Francia, estuvieron las neuropsicólogas Ana M. Moisés, quien abordó la depresión como tal, y a Dalia Aguiló, quien trató el tema: ‘Habitar un nuevo país, lo que la migración mueve por dentro’.

Ambas abordaron los temas de manera clara y cercana temas relacionados con la depresión, la ansiedad, el miedo y los ataques de pánico, promoviendo herramientas para afrontar estas condiciones emocionales.

Conexión y aporte

Mientras avanzaba la actividad, más crecían las inquietudes entre los participantes, los que además de elogiar a los especialistas, destacaron la organización de esta séptima charla, a cargo de Pieranlly De La Cruz, dominicana residente en París. Ella fue la conexión en Francia con Rafael Padilla y Arisleyda Villalona (La Condesa), responsables de esta iniciativa que cada día cobra más fuerza y sentido en el área de la salud mental.

El periodista Rafael Padilla fungió como conferencista partiendo de su propia experiencia que, fue la que originó este proyecto ya internacionalizado. Como moderadora del encuentro, estuvo La Condesa, logrando una interacción dinámica y empática con los asistentes.

Durante su intervención, Padilla destacó la importancia de estos espacios de orientación y acompañamiento emocional. “Estas conferencias venimos realizándolas desde el año 2022, con el objetivo de apoyar a personas que hoy viven en depresión, ansiedad, miedo, ataques de pánico..., y no saben cómo enfrentar estas dificultades de salud emocional o mental”, expresó.

Asimismo, resaltó el valor simbólico y humano de llevar esta charla a la capital francesa. “Impartir esta conferencia en París es una bendición de Dios, porque el objetivo es que los dominicanos residentes en el extranjero puedan entender que no todo está perdido. Por ejemplo, Francia, es uno de los países que presenta una de las tasas altas de suicidio más altas en el ámbito mundial, y hablar de salud mental es un paso necesario y urgente”, afirmó.

La actividad fue recibida con gran interés y emotividad por los participantes, quienes agradecieron la iniciativa por abrir un espacio de escucha, orientación y esperanza, reafirmando que hablar de salud mental salva vidas y fortalece a la comunidad.