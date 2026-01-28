Reconocen la labor de 25 periodistas y comunicadores de República Dominicana, España e Italia

La Asociación de Empresarios Hispano-Dominicanos (Foro DoMadrid) reconoció la labor de 25 periodistas y comunicadores de República Dominicana, España e Italia, en el marco del Festival Gastronómico RD Exquisita, celebrado en la ciudad de Madrid.

Entre los profesionales distinguidos se encuentran Yenny Polanco Lovera, presidenta de la Federación Iberoamericana de Periodistas de Turismo (FIPETUR), organización que desde 2009 promueve el diálogo, la capacitación y el intercambio como pilares para el desarrollo del turismo sostenible.

De República Dominicana también fue reconocido Salvador Batista, comunicador y conductor del programa Recorriendo con Salvador TV.

En este acto también fueron reconocidos los periodistas y comunicadores Sudelka García, Milka Hernández y Augusto Valdivia, todos miembros de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).

Frank Segura, organizador del Festival Gastronómico RD Exquisita, destacó que ambos periodistas cuentan con una trayectoria avalada por la ética y el compromiso profesional.

Asimismo, señaló que esta actividad se realiza estratégicamente en la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), aprovechando la presencia de la prensa internacional en la capital española.

Yenny Polanco Lovera ha sido presidenta de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) y de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur). Desde hace 21 años conduce y produce el programa Fiestas y Personalidades.

Salvador Batista es un periodista especializado en turismo y ostenta. Ambos promueven el turismo, la cultura y la gastronomía dominicana a través de sus programas de televisión, que se transmiten por RTVD, canal 4.

Detalles de la premiación

La ceremonia de premiación contó con la participación de Sarah Hernández, presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), y Salvador Molina, presidente del Foro de Economía y Finanzas de España (Foro Ecofin) y de la Asociación de Profesionales de la Comunicación de España (ProCom), quien además fungió como presidente de Telemadrid entre los años 2016 y 2017.

Los 25 homenajeados representan al periodismo de tres países -República Dominicana, España e Italia- y han contribuido de manera significativa al fortalecimiento de los vínculos culturales y comerciales en el ámbito hispanoamericano.

La Gala Empresarial se realizó en el Mercado Escuela San Cristóbal, ubicado en la calle Conde de Torralba número 11, en Madrid, con la asistencia de destacadas personalidades del sector turístico de República Dominicana y España.

Cabe destacar que el Festival Gastronómico RD Exquisita tiene como objetivo consolidar la conexión entre Madrid y la República Dominicana como destinos de turismo gastronómico, impulsar la red de comercios hispano-dominicanos en la capital española y fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones.