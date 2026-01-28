Once pacientes recuperan movilidad gracias a jornada solidaria de reemplazo de rodilla

La Clínica Universitaria Unión Médica del Norte fue escenario de una jornada quirúrgica en la que se realizaron 11 cirugías de reemplazo articular de rodilla, beneficiando a pacientes que requerían este procedimiento para mejorar su movilidad y calidad de vida.

Las cirugías fueron realizadas por un equipo médico de alto nivel integrado por los cirujanos Dr. Brian Jewett, Dr. Carlos Lavernia, Dr. Paul Tavarez, Dr. José Taveras y Dr. José Alfonso Gómez, especialistas en cirugía ortopédica y reemplazo articular, quienes aunaron esfuerzos y experiencia para garantizar resultados seguros y efectivos.

Esta jornada fue posible gracias a la colaboración de la Restore Together Foundation for Care (RTFC), fundación internacional que participó activamente en la realización de estos procedimientos, aportando recursos y apoyo técnico como parte de su misión de restaurar la movilidad y la esperanza en pacientes con limitaciones articulares.

De igual manera, la Fundación Unión Médica desempeñó un rol clave al colaborar con los gastos médicos de aquellos pacientes que necesitaron apoyo económico, reafirmando su vocación de servicio social y su compromiso con las poblaciones más vulnerables.

“El reemplazo articular de rodilla es un procedimiento que transforma vidas, permitiendo a los pacientes recuperar su independencia, disminuir el dolor y reintegrarse a sus actividades diarias. Poder ofrecerlo dentro de un programa solidario representa un impacto humano incalculable”, destacaron los especialistas participantes.

Con este tipo de iniciativas, la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte continúa consolidándose como un referente nacional en cirugía ortopédica avanzada, combinando tecnología, talento médico y responsabilidad social para llevar salud y esperanza a quienes más lo necesitan.