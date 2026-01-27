Presentarán libro: “Arte y diaspora. 26 artistas de la República Dominicana en España”

La antropóloga, editora y gestora cultural de origen dominicano Alessandra Galimberti Prince presentará el libro Arte y diáspora. 26 artistas de la República Dominicana en España el próximo 29 de enero, a las 6:30 de la tarde, en la sala Carmen Natalia de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

La publicación muestra un recorrido por el trabajo de 26 artistas dominicanos y dominicanas residentes en España, activos en disciplinas como la música, la danza, las artes visuales y la literatura. A través de sus trayectorias, el libro propone una reflexión sobre la relación entre creación artística, migración y diáspora, así como sobre los procesos de identidad y pertenencia en entornos de desplazamiento.

En la mesa de presentación participarán, junto a la autora, el maestro Manuel Montilla, Premio Nacional de Artes Visuales 2024; la artista multidisciplinaria y directora de la Galería Nacional de Bellas Artes, Aniova Prandy; y el filósofo Pablo Mella, del Instituto Superior Bonó.

El libro es el resultado de un proyecto que fue reconocido como de interés cultural por la Dirección General de Mecenazgo y el Ministerio de Cultura, y que pudo realizarse gracias al apoyo de diversas instituciones y aportes privados.

Esta puesta en circulación se suma a los conversatorios y espacios de diálogo celebrados en Madrid en torno a las prácticas artísticas dominicanas en la diáspora, consolidando un marco de reflexión sobre la producción cultural en contextos migratorios.