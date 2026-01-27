Mis recuerdos del Padre Ángel Soto

Conocí al padre Ángel Soto en la década del 70, cuando le entrevisté en la parroquia donde me presentó a adolescentes que ya hablaban de drogas.

Él les guiaba por el buen camino. Por largo tiempo perdimos contacto hasta que “reapareció” trayendo alegría cada fin de año con sus felicitaciones.

Sus oraciones animaron mi recuperación tras mi operación del corazón y dos años después mi problema de un cáncer. Desde Jarabacoa, donde residía, vino a la presentación de mi libro “Retazos de una vida” para pronunciar unas palabras.

Y cuando le necesité para que niños de gente muy querida fueran tomados en cuenta para ingresar al Colegio Don Bosco, me dio la mano. Aclaraba, eso sí, que no ordenaba ni tenía poder, sólo daba su recomendación.

Era un ejemplo de generosidad. La última vez que le vi fue apenas un par de minutos, en diciembre del 2024, en la casa de los salesianos. Sonreía, y su sonrisa transmitía paz, espiritualidad… Así ha de estar: sonriendo desde la Gloria, y así he de recordarle.

Yo estaba de viaje cuando falleció. Me enteré por el Padre Linares varios días después. Por eso no respondía mis correos electrónicos. Ya había partido de este mundo. ¡Cuánto le echo de menos!

“El museo como laboratorio de enseñanza”

La Fundación Eduardo León Jimenes cumplió este mes sus 30 años, afianzada en una trayectoria de cada vez mayor aporte cultural, educativo, artístico, principalmente a través de su Centro León, que funciona en Santiago de los Caballeros.

La intensa actividad que lleva a cabo la Fundación y el Centro, bajo la presidencia de María Amalia León, acompañada de su equipo de trabajo, la han proyectado a niveles internacionales.

En su Anuario 2024, esta vez bajo el tema “El museo como laboratorio de la enseñanza”, se puede conocer parte de tan importante labor que hoy en día incluye la sostenibilidad.