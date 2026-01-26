Empresa celebra la fidelidad de sus clientes con actividades y beneficios para miembros de club

IKEA celebró una nueva edición del IKEA FAMILY FEST en República Dominicana, un evento dirigido a los miembros de su club de lealtad IKEA FAMILY, que se llevó a cabo del 16 al 18 de enero en la tienda IKEA Santo Domingo, y el 24 de enero en las tiendas de Santiago, Bávaro y La Romana.

La iniciativa busca reconocer la fidelidad de sus clientes a través de promociones exclusivas, actividades familiares y experiencias especiales en tienda, con el apoyo de empresas asociadas al programa de beneficios IKEA Family Visa.

Durante la actividad, los visitantes disfrutaron de una agenda diseñadas para toda la familia, que incluía charlas, talleres creativos, experiencias de bienestar, demostraciones gastronómicas y propuestas de entretenimiento infantil, pensadas para inspirar, aprender y compartir en un ambiente cercano y divertido.

“IKEA FAMILY es nuestra forma de agradecer la confianza de nuestros clientes y de estar más cerca de las familias dominicanas. El IKEA Family Fest representa ese compromiso, creando experiencias que van más allá de la compra y que fortalecen nuestra relación con la comunidad durante todo el año”, señaló Mayra Díaz, Gerente de País del club.

Este círculo de lealtad gratuito ofrece beneficios exclusivos a sus miembros. Al inscribirte, podrás acumular puntos IKEA FAMILY por cada compra, disfrutar de ofertas especiales, café gratis en tus visitas a la tienda, participar en talleres durante todo el año, así como recibir invitaciones a eventos y contenidos inspiradores para mejorar la vida en casa, alineados con la filosofía de de la empresa de funcionalidad, sostenibilidad y diseño accesible.