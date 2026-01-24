Tú eres el milagro más grande

La palabra milagro tiene una connotación religiosa cuando en realidad tiene un significado más profundo de lo que vemos en la superficie, en realidad las posibilidades de salir adelante en algunas situaciones de vida son a veces estadísticamente similares a ganar la lotería.

Sin embargo, estás aquí en este precisamente momento y muchas veces con todo en contra lograste superar verdaderas tormentas. El milagro eres tú, solo que tu voz interior te ha convencido de lo contrario, yo mismo he vivido situaciones al límite que sin lógica alguna terminan estando a mi favor.

Hay personas que, con una enfermedad terminal, gracias a su determinación se les alarga el período que les fue originalmente determinado por los especialistas; no hay nada que logre doblegar al espíritu de un ser humano enfocado en salir adelante.

Desde que nos materializamos en un cuerpo humano somos el milagro más grande que haya existido, aunque seas agnóstico e incluso no creas en nada más allá de lo que tus sentidos puedan verificar en este mundo material.

Independiente de lo que pienses u opines somos un milagro, porque salir delante de nuestros momentos más oscuros lo es; comienza a abrirte al conocimiento del alma que nos dice que a pesar de tenerlo todo en contra saldremos adelante.