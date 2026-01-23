Trasplante renal: cuando la ciencia lucha por regalar vida

El trasplante renal no es solo una técnica quirúrgica: es una de las expresiones más complejas y profundas de la medicina moderna, un puente entre la ciencia y la esperanza, y un desafío para cualquier sistema de salud serio.

En República Dominicana, donde miles de pacientes viven con enfermedad renal crónica y muchos dependen de diálisis para sobrevivir, entender esta complejidad es urgente y necesario.

Brechas de acceso

La insuficiencia renal terminal transforma la vida de una persona de forma radical. La dependencia de la diálisis no solo limita la calidad de vida, sino que implica una carga física y económica inmensa para familias enteras.

Aunque el trasplante renal ofrece una oportunidad real de recuperar productividad, autonomía y bienestar, sólo un pequeño porcentaje de pacientes en diálisis logra acceder a esta opción cada año en nuestro país —alrededor del **2 % del total de pacientes en diálisis logró trasplante recientemente— evidencia que todavía existen grandes brechas de acceso.

Fortalecer los programas

Según datos oficiales, en los últimos cuatro años más de 215 dominicanos cambiaron sus condiciones de vida gracias al trasplante renal, con cobertura del Seguro Familiar de Salud (SFS) en los regímenes contributivo y subsidiado y el apoyo de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).

Sin embargo, aún existen miles de pacientes esperando por una oportunidad de ser trasplantados, lo que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer nuestros programas de donación y trasplante.

Múltiples especialidades

El proceso es riguroso. Desde la evaluación exhaustiva del donante y del receptor hasta la cirugía en sí —donde cada sutura tiene implicaciones fisiológicas—, y el manejo postoperatorio con medicamentos inmunosupresores, cada etapa requiere un equipo médico altamente capacitado, tecnología adecuada y un seguimiento continuo. La ciencia no puede conceder vida sin ese esfuerzo coordinado entre múltiples especialistas.

Mayor promoción

Además, la donación de órganos sigue siendo un componente crítico y aún insuficiente en República Dominicana. Aunque ha habido avances —el número de donaciones, incluyendo de donantes fallecidos, ha disminuido en años recientes— la cultura de donación aún necesita mayor promoción, educación y sensibilización ciudadana para cerrar la brecha entre quienes necesitan un órgano y quienes están dispuestos a donarlo.

Un regalo que trasciende

Pero detrás de cada número hay una vida. Un trasplante exitoso representa años ganados, oportunidades recuperadas y familias renovadas. El donante —sea vivo o fallecido— convierte su generosidad en un regalo que trasciende fronteras: una vida prolongada, un futuro reconstruido.

El trasplante renal no es solo ciencia; es humanidad en acción. Y mientras exista un paciente en lista de espera, nuestra misión ética y profesional debe ser seguir luchando por regalar vida.