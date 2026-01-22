¿Las muelas del juicio deben extraerse? Mito o realidad

Los terceros molares, conocidos como “muelas del juicio” por ser los últimos dientes en erupcionar en la cavidad de la boca, cargan consigo múltiples interrogantes, entre ellas la de si deben extraerse o por qué no salen al mismo tiempo que los demás dientes.

Con miras a esclarecer estas y otras preguntas, Listín Diario entrevistó a la odontopediatra, Perla Aguiló, y a la odontóloga Alba Mercedes, quienes respondieron todo lo que debes saber en torno a los peculiares cordales que no todas las personas desarrollan.

Odontóloga Alba Mercedes y odontopediatra, Perla AguilóFuente externa

¿A qué edad suelen erupcionar?

P. A. Entre los 17 y los 25 años, generalmente aparecen cuatro, dos superiores y dos inferiores, uno de cada lado, aunque no todas las personas los desarrollan, y el proceso puede variar mucho entre personas.

¿Por qué el nombre de “muela del juicio”?

P. A. Porque erupcionan cuando regularmente entramos en una etapa de madurez o una etapa de la vida adulta en la que se cree que se tiene más experiencia y capacidad de razonar (juicio). Salen por detrás de los demás para completar la dentición permanente.

¿Por qué aparecen tan tarde?

A.M. Porque son el último grupo dental en formarse y erupcionar durante el desarrollo maxilofacial (proceso biológico de crecimiento y formación de los huesos de la cara). Además, el crecimiento óseo suele completarse antes de que ellas intenten salir, lo que limita el espacio disponible.

P. A. No es que los terceros molares salgan “tarde”, sino que cada diente tiene su etapa de desarrollo y erupción normal, y los terceros molares no son la excepción. Su aparición depende de su propio ritmo de formación y de factores individuales, por lo cual la evaluación clínica y radiográfica periódica es clave para monitorear su desarrollo y actuar sólo si es necesario. Ellos son los que completan la dentición permanente.

¿Deben extraerse siempre?

P.A. No necesariamente. Siempre que estén sanos, bien alineados y permitan una correcta higiene, no existe la indicación de extracción. Cada caso debe evaluarse de forma individual.

A.M. No siempre. Es un mito que todas deban extraerse. Sólo se indica la extracción si causan o pueden causar problemas funcionales, infecciosos, periodontales u ortodónticos.

¿En qué casos la extracción es estrictamente necesaria?

La extracción de terceros molares debe ser realizada por cirujanos bucales y maxilofacialesPexels

A.M. Dolor recurrente o inflamación, infecciones (pericoronaritis), caries en la muela o en el segundo molar, quistes o lesiones óseas asociadas, daño al segundo molar vecino, dificultan tratamientos ortodónticos, están impactadas y no tienen posibilidad funcional.

P.A. Otra indicación pudiera ser la falta de espacio para su correcto desarrollo en el maxilar o para la erupción de los mismos.

¿Qué problemas pueden causar si no se extraen, bajo uno de esos cuadros?

A.M. Dolor crónico, infecciones repetidas, mal aliento persistente, caries difíciles de tratar, pérdida ósea alrededor del segundo molar, apiñamiento dental (controvertido pero posible en ciertos casos).

¿Existe una edad ideal para la extracción?

A.M. Idealmente entre los 18 y 25 años, porque las raíces aún no están completamente formadas, el hueso es más flexible, hay menor riesgo quirúrgico, la recuperación es más rápida.

P.A. No creo que exista una edad única ideal para todos. La decisión debe basarse en la evaluación clínica y radiográfica de cada paciente, considerando el desarrollo, la posición de los terceros molares, la salud de los dientes vecinos y la higiene bucal.

En caso de extracción, ¿qué cuidados debe tener el paciente?

No enjuagar ni escupir por 24 horas, aplicar hielo externo las primeras 24 horas, dieta blanda y fría inicialmente, no fumar ni usar sorbete, buena higiene sin tocar la herida, tomar la medicación indicada.

P.A. La extracción de terceros molares debe ser realizada por cirujanos bucales y maxilofaciales, que son los especialistas idóneos para este tipo de procedimientos. Siempre y cuando esté indicada su extracción.

¿Cuánto tiempo dura la recuperación?

A.M. Inflamación: 2–3 días, molestias: 3–5 días, cicatrización inicial: 7–10 días, recuperación total ósea: varias semanas.

¿Qué ocurre si una persona nunca desarrolla terceros molares?

P.A. Cuando hablamos de que una persona no los desarrolla, es importante aclarar dos escenarios. El primero es que nunca se formen dentro del hueso, condición conocida como agenesia, y en estos casos no ocurre nada negativo.

El segundo escenario es que el paciente no perciba su desarrollo por no acudir a evaluaciones periódicas, cuando en realidad los terceros molares sí están formándose dentro del hueso. Esto puede pasar desapercibido durante años y, en algunos casos, desencadenar diversas patologías si no se detecta a tiempo.

A.M. Nada patológico. Es una variación genética normal y cada vez más frecuente por la evolución del tamaño de las mandíbulas.

¿Es cierto que siempre salen torcidos?

P.A. No siempre, aunque es cada vez es más frecuente debido a la falta de espacio en la mandíbula. Pero Cuando los terceros molares erupcionan correctamente, están sanos y permiten una buena higiene, no existe indicación de extracción.

A.M. Es frecuente porque: falta espacio posterior, el eje eruptivo es desfavorable, el hueso ya terminó de crecer.

Las profesionales ya lo han dicho: las muelas del juicio no tienen por qué extraerse si están en perfectas condiciones de higiene y no afectan a dientes vecinos, ni interfieren con procesos ortodónticos.