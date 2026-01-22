Las mesas de las tradiciones

Con el firme propósito de preservar las expresiones culturales que dan identidad al pueblo dominicano, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y la gobernadora provincial de Monte Plata, Rafaela Javier Gomera, encabezaron la apertura del primer encuentro nacional “Mesa de las Tradiciones”, realizado en el Centro Cultural Hermanos Guillén, en Yamasá.

Patrimonio cultural inmaterial

¿Qué mejor que en ese espacio cultural, donde se mezcla cada año la recreación taína, la religiosidad popular, la gastronomía, el ministro Roberto Ángel Salcedo haya reafirmado el compromiso del gobierno dominicano con la protección de nuestro patrimonio cultural inmaterial?

Salvaguardar y fortalecer

Gestores, autoridades y miembros de la sociedad civil de toda la provincia y los portadores de tradiciones, estos últimos contaron su historia oral y otros puntos que fueron anotados para darles seguimiento en favor de sus intereses en esta jornada centrada en salvaguardar y fortalecer las tradiciones vivas del país.

Portadores de tradiciones

Este proyecto, impulsado por el viceministro Pastor de Moya, no es sólo una idea bonita, es un abrazo al corazón de nuestra cultura dominicana. Así nace esto, reconociendo a los portadores de tradiciones, esos héroes anónimos que guardan nuestra memoria viva.

Su discurso cargado de poesías

Pastor de Moya, con su pasión por lo nuestro, pone en el centro a hombres y mujeres que encarnan nuestras raíces. Ellos se disfrazan en carnaval para gritar lo que sentimos adentro, tocan güira y tambora para que el ritmo no muera.

Esta mesa es un puente entre el ayer que nos formó y el mañana que soñamos. Los pilares son simples y profundos, saberes espirituales, música que mueve el cuerpo, rituales cotidianos que dan sentido a la vida.

Los mayores se sienten valorados, los jóvenes descubren que su identidad es un regalo vivo y mientras haya voces que lo hablen, tendremos comunidad, orgullo y futuro.

Gracias, viceministro, por esta mesa abierta a todos. Es un acto de fe en lo nuestro, un soplo de aire fresco para nuestra alma colectiva. Vamos a sentarnos, a compartir, a fortalecer estos lazos, porque en las tradiciones está nuestra fuerza, y en proyectos como este, nuestra esperanza renovada.