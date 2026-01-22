ALDABA 101: una apuesta por la visión innovadora del talento joven

Cada generación de talento trae su propia visión, sus propias ideas e intereses que, en ocasiones, buscan modernizar e innovar; mientras que otras deciden emprender una trayectoria que rinde homenaje a quienes pavimentaron el camino.

El número 101 de Aldaba celebra a cada uno de esos talentos; a esos profesionales jóvenes que aspiran a la excelencia, sea cual sea su objetivo profesional a largo plazo.

En la entrevista central de este número, una conversación cercana y amena con María Eugenia Mera –una joven diseñadora de interiores que hizo la transición de la escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), para cursar una carrera en creatividad en Chavón, la escuela de diseño– la entrevista se centra en la visión de una generación que busca crear espacios que cuenten una historia; la historia de quienes somos y de dónde venimos.

Mera, fundadora de la firma del estudio de diseño Smells Like Home, ve con entusiasmo el rumbo que viene tomando el diseño de interiores dentro y fuera de República Dominicana; más que como una forma de embellecer los espacios, lo ve como una herramienta para contar nuestra historia, lo que nos ha formado como personas, y las influencias que han definido nuestra trayectoria.

“Una tendencia que he identificado es un rompimiento con lo minimalista”, comenta Mera durante la exclusiva. “Nos acercamos a una etapa donde vuelve la opulencia, donde la gente quiere que sus casas reflejen algo diferente, que cuenten una historia”, añade.

Y lo hacen de la mejor manera posible, incluyendo en sus espacios piezas decorativas y de mobiliario heredado, que han formado parte de su historia familiar por años, por generaciones. “Ahora se añade a los espacios que si una silla de la abuela; que si las copas de mi tatarabuela… elementos con historia que están vivos en la familia, que ahora se integran al diseño”.

De esta manera, conversamos con Michelle Saint-Hilaire, fundadora del estudio MSH Interiorismo; Katy Barceló, del estudio que lleva su nombre; y Catalina Marranzini Rodríguez, formada en arquitectura, quien nos invita a recorrer un proyecto de diseño en Cap Cana, donde la estética se inspira en la belleza de nuestras playas y la artesanía de manos dominicanas llenan de identidad los espacios.

Medio siglo de aportes

Esta edición continúa la celebración del 25 aniversario de esta publicación trimestral que, desde el año 2000, se ha propuesto exponer lo mejor del diseño de interiores en el país, pero, en esta ocasión, desde la mirada refrescante del talento joven que transforma.

Y lo hace repasando lo vivido en la primera edición de Expo Aldaba Design, una plataforma creada para compartir conocimientos, networking y exponer nuestro talento en diseño.

“El mayor bien social de la humanidad es la creación; la creación de ciudades, la creación de productos, la creación de estilo de vida y bienestar”, explicaba Mizooky Mota, directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU durante su ponencia en la feria.

Además, directo de la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales, conversamos con cinco artistas jóvenes que destacaron en la edición 2025 de la prestigiosa bienal del Museo de Arte Moderno.

Amalia González, Génesis Gómez, Pedro Troncoso, Melanie Severino y Yéssica Montero; cinco jóvenes que, con su arte, desafían el status quo, revelan a Rossiel McAdams, sus motivaciones y su visión de la sociedad a través del arte.