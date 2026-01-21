La aventura de una vuelta al mundo comienza en Miami

El legendario historiador marítimo John Maxtone-Graham durante una charla a bordo de un crucero transatlántico una vez dijo que el momento que un pasajero se embarca es “mágico.” Es la pura verdad.

Al tomar unos pasos de la pasarela del muelle y subir al barco dejamos atrás los trajines y estreses diarios como bultos descartados en la terminal y entramos en un mundo donde nos alimentan, entretienen y miman mientras visitamos sitios idílicos del planeta.

Y nada es más mágico que el embarque para una circunnavegación, pues se le va a hacer un círculo al mundo visitando docenas de lugares exóticos en un sólo viaje.

Este enero mi esposo Humberto y yo nos embarcamos en nuestra octava circunnavegación, un viaje épico de 154 días llamado “El sentido de la aventura” zarpando de Miami en el crucero Seven Seas Mariner de Regent Seven Seas Cruises.

La aventura comenzó apropiadamente con una estadía incluida de dos noches/tres días en Miami, la cariñosamente llamada “Ciudad Mágica” con hospedaje en el InterContinental Miami, un hotel con vistas al mar, de lujo contemporáneo y conveniente, ubicado en el corazón de la ciudad y a solamente cinco minutos del puerto de cruceros.

El hotel cuenta con spa, piscina y otras comodidades modernas al igual que el Club InterContinental que ofrece desayuno, tés vespertinos y tapas con bebidas cada noche. Fue un preámbulo agradable para descansar después del viaje a la ciudad de embarque y también incluyó una fiesta de bienvenida con cócteles, tapas y desayuno la siguiente mañana y transporte al barco.

Aprovechamos el tiempo que teníamos en Miami para visitar la ciudad, considerada por muchos como la capital turística de Florida. Entre las opciones estaban oportunidades de visitar la preciosa Villa Vizcaya, una propiedad histórica que data de 1916 que es ahora un museo y que cuenta con 32 salones decorados y vastos jardines.

Villa Vizcaya, MiamiFuente externa

Escenas de múltiples películas de Hollywood incluyendo Iron Man 3, Ace Ventura Pet Detective y Father of the Bride, la versión de 2022 con Andy García y Gloria Estefan, se filmaron en Villa Vizcaya.

Otras opciones incluyen un paseo por el pintoresco Distrito Art Deco de Miami Beach y por la Pequeña Habana y su popular Calle Ocho con sus restaurantes, incluyendo el famoso Versailles, que sirven comida típica cubana y española.

La rueda de observación, Miami Skyviews, cerca del InterContinental Miami, ofrece vistas de la ciudad y de la bahía Biscayne Bay desde una altura de 200 pies -una manera muy agradable de ver a Miami. El parque Bayfront Park y el centro comercial con tiendas, restaurantes y entretenimiento de Bayside Marketplace, y la torre-museo Freedom Tower, famosa por ser el centro desde donde se procesaron a cientos de miles de cubanos refugiados en las décadas de 1960 y 1970 son también visitas obligadas en el centro de la ciudad.

Foto de la noria de Bayside Marketplace y Skyviews Bayside Marketplace

Después de embarcar en el Regent Seven Seas Mariner, disfrutamos de un rico almuerzo en La Veranda, uno de los restaurantes y dimos un paseo por el barco para familiarizarnos con sus salones públicos incluyendo su elegante lobby con una gran escalinata y su acogedora biblioteca donde pensamos pasar frecuentes tardes relajándonos con buenos libros.

Entonces nos dirigimos a nuestra suite #982 (todo el alojamiento en el Mariner son suites) y fue un placer ver que es espaciosa (252 pies cuadrados con terraza de 49 pies cuadrados para un total de 301 pies cuadrados de espacio personal).

La suite está decorada en tonos suaves y entre las comodidades a nuestra disposición se encuentra servicio de lavandería incluido (¡una delicia!). Desempacamos tres de nuestras maletas, dejando la cuarta llena de artículos de aseo predilectos adicionales que no se necesitarán por un tiempo. Todas las maletas cupieron bajo la cama de la suite.

La agenda a bordo

La primera noche a bordo disfrutamos de una cena de gala con platillos gourmet. El filete de carne de res Black Angus y el postre de chocolate belga Callebaut fueron unos de los platillos que nos encantaron. Después de la cena, tuvimos un espectáculo especial por Face 2 Face, un dúo de pianistas virtuosos que presentaron un tributo a Elton John y Billy Joel.

La cena y espectáculo son exclusivos para los pasajeros que van alrededor del mundo (pasajeros que van en segmentos de la travesía se embarcan el día siguiente), dándonos así oportunidad de conocer a las personas que nos acompañaron en toda la circunnavegación.

Después de estos eventos especiales y una fiesta de despedida a Miami en cubierta con banda de música, copas de champán y cócteles, dulces, y adornos festivos incluyendo una escultura de hielo, una de mis cosas favoritas de una vuelta al mundo sucedió: fue esa estupenda sensación de felicidad de un crucero alrededor del mundo.

Después de disfrutar de estos mimos del inicio de la travesía, sabíamos que aún teníamos más de 150 días iguales para disfrutar. ¡No podía dejar de sonreír!

Otros aspectos de la experiencia de esta circunnavegación que estoy anticipando con placer incluyen los puertos (hay 77 escalas incluyendo 16 de dos días) y tres eventos especiales exclusivos en Hawái, Bali y Lisboa, al igual que la camaradería que se experimenta cuando estamos más de cinco meses viajando con otros y sabemos que estamos realizando algo grande juntos: una vuelta al mundo.

También apreciamos cómo el barco trae a bordo la historia, cultura y sabores de los destinos. Por ejemplo, antes de llegar a Hawái y la Polinesia Francesa tendremos un grupo de expertos abordo que ofrecerán charlas, talleres de artesanía, clases de bailes típicos, etc. y los menús ofrecen especialidades de los puertos.

Nuestra circunnavegación tiene un itinerario interesantísimo, comenzando con una escala en Cartagena, Colombia, cruce del Canal de Panamá y varios puertos en América Central.

Escribiré sobre nuestra jornada comenzando con las paradas en las Américas y continuando con el cruce del Pacífico y puertos polinesios durante nuestro trayecto alrededor del mundo.

Sepa más Algunos superlativos del embarque:

• El momento más excitante: escuchar el sonido del silbato del barco dándole la despedida a Miami –no volveremos a ver a esta ciudad por 154 días

• Lo más emocionante: la oportunidad de pasear por la Pequeña Habana y reunirnos con amigos que no habíamos visto en años (Humberto y yo somos cubanos)

• Lo más delicioso: el postre de chocolate belga de la cena de gala

