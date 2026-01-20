RD: “un referente regional” en transformación digital

“La tecnología ya no es un lujo ni una tendencia, sino el tejido que entrelaza muchas formas de vivir, trabajar, comunicarnos y hasta soñar”. Palabras de Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, en el libro institucional “Un salto de gigante. El viaje hacia una sociedad digital”.

Al respecto afirma que “Nuestra nación se posiciona como referente tecnológico en la región, gracias al esfuerzo y la visión de los ámbitos público y privado”.

Hitos en el camino hacia la digitalización

Mite Nshio, ingeniero de sistemas y consultor en tecnología, al describir, en la Introducción del libro, cómo ha ido sucediendo la transformación digital de la banca y la economía dominicana, cita cuatro hitos fundamentales: El lanzamiento de la banca en línea (década de 1990-2000); Expansión de la telefonía móvil y el internet de banda ancha (2005-2018), El auge de las fintech y la banca digital (2015-presente) y La pandemia de la Covid-19 como acelerador de la digitalización.

Impacto en la economía, la educación, la cultura y los servicios

El contenido de “Un salto de gigante” ha sido elaborado por reconocidos especialistas: Rosario Sang habla de un entorno digital más favorable para la digitalización de las finanzas; Arturo López Valerio sobre Economía digital y modelos de negocio intensivo en datos; Eduardo Valcárcel, Prosumidores: consumidores conscientes; Fernando Cabrera, La tecnología como transformadora de las dinámicas sociales y la identidad dominicana; Roland M. Guzmán, Educación y transformación digital en el trayecto del sol; Mirna Eusebio Lithgow, Digitalización y la inclusión financiera; y Aitor Palacio, El uso de la tecnología digital y la gestión de riesgos.

Palabras de Alejandro Grullón en 1988

La primera página del libro reproduce palabras pronunciadas por Alejandro E. Grullón E. el 4 de noviembre de 1988, al conmemorar el 25 aniversario del Banco. Entre éstas, dice: “Muy temprano descubrí que el banco tenía necesariamente que evolucionar por delante de la misma sociedad que nosotros estábamos contribuyendo a modernizar”.

En la web: “Un paso de gigante”

Además del libro impreso, José Mármol vicepresidente ejecutivo Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Banco Popular, da a conocer que puedes profundizar en estos contenidos a través de www.popularenlinea.com/unsaltodegigante.

Incluye el documental Dominicana ON, con ejemplos de innovación tecnológica empresarial en el país y un video podcast, que es un espacio de conversación y análisis sobre la evolución digital dominicana. Excelente aporte del Banco Popular a la ciudadanía.