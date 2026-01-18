Escribir cartas está resurgiendo a medida que las personas buscan descanso de las pantallas

En una época en la que la productividad implica optimizar cada segundo y las pantallas difuminan la línea entre el trabajo y el hogar, algunas personas están reduciendo el ritmo y desconectándose, recurriendo a dispositivos de comunicación del pasado.

Las actividades táctiles, que van desde escribir cartas y clubes de mecanografía hasta comunidades de TikTok que muestran habilidades caligráficas y sellos de lacre, están dando un resurgimiento a los instrumentos de escritura retro. Más que recuerdos pintorescos, estas actividades ofrecen a sus entusiastas oportunidades para reducir el uso de la tecnología, ser más conscientes del tiempo y construir conexiones significativas con los demás.

“Siento que mis amigos por correspondencia son mis amigos. No pienso en ellos de forma muy diferente a como lo haría si estuviera hablando con un amigo por teléfono, en una cafetería o en casa de otra persona”, dijo Melissa Bobbitt, de 42 años, una escritora de cartas dedicada que se comunica con una docena de personas desde su casa en Claremont, California, y ha tenido hasta 40 amigos por correspondencia a la vez. “Centrarse en una persona, leer atentamente lo que dice y compartir lo que te llega al corazón es casi como una sesión de terapia”.

La tinta, el papel y otras herramientas que antes eran la única forma de enviar mensajes a distancia siguen uniendo a personas de todo el mundo. A continuación, algunos de ellos explican el atractivo del correo postal y ofrecen recomendaciones para empezar.

Escribir puede ser un escape

En una sociedad marcada por la disponibilidad constante, las aficiones prácticas como escribir cartas y hacer álbumes de recortes requieren concentración y paciencia. El acto de tomar un bolígrafo, sellar un sobre con cera y organizar las páginas puede producir resultados estéticamente agradables, pero también crea un espacio para la reflexión .

Stephania Kontopanos, una estudiante de 21 años de Chicago, dijo que puede ser difícil dejar de lado su teléfono y su computadora, especialmente cuando parece que todos sus amigos y compañeros están en las redes sociales y sus clases y su vida personal giran en torno a estar en línea.

"Hay momentos en que estoy con mis amigos y en la cena, me doy cuenta de que todos estamos con nuestros teléfonos", dijo Kontopanos, y agregó que intenta dejar el teléfono de lado en esos momentos.

Kontopanos también se desconecta conscientemente enviando postales a su familia y amigos, haciendo álbumes de recortes y escribiendo un diario basura, lo que implica reutilizar materiales cotidianos como billetes y recibos para documentar recuerdos o ideas. Dice que ir a la oficina de correos se ha convertido en una actividad que realiza con su madre en Kansas, e incluye compartir historias con los carteros, personas con las que no se habría encontrado habitualmente.

La nostalgia puede fomentar la comunidad

Escribir y enviar cartas es una experiencia nostálgica para KiKi Klassen, residente de Ontario, Canadá. La joven de 28 años afirma que la ayuda a sentirse más conectada con su difunta madre, quien era miembro del Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales, que representa a los carteros y otros empleados postales.

En octubre de 2024, Klassen lanzó el Lucky Duck Mail Club, un servicio de correo mensual por suscripción que envía a los participantes una obra de arte, una cita inspiradora y un mensaje. Según ella, su membresía incluye a más de 1000 personas en, como máximo, 36 países.

“Cuando me siento, me veo obligada a reflexionar y elegir mis palabras con cuidado”, dijo Klassen. “También me hace vulnerable porque es más fácil escribir cómo me siento. Me han contestado y he llorado al escuchar tantas historias conmovedoras. Creo que para mucha gente, el papel crea un espacio seguro. Lo escribes, lo envías y luego no piensas en ello”.

Para Bobbitt, quien se ha escrito por correo durante años, hay una gran emoción cuando abre su buzón y encuentra algo que no es una factura ni un anuncio. "Si todos llenáramos los buzones de cartas, seríamos más amables y, como mínimo, no tendríamos miedo de revisarlos", dijo.

Bobbitt comenta que se unió a un club de amigos por correspondencia en segundo o tercer grado y que más tarde se conectó con más escritores a través de Postcrossing, un proyecto en línea que conecta a personas de todo el mundo para enviar y recibir postales. Comenta que algunas de las postales se convirtieron en cartas a medida que se forjaban amistades entre ella y otros escritores habituales.

Es una sensación de conexión similar la que inspiró al DJ Robert Owoyele, de 34 años, a crear CAYA, una "reunión analógica" mensual en Dallas. Owoyele lanzó el evento hace menos de un año y desde entonces ha organizado veladas con escritura de cartas, actividades para colorear, sesiones de escucha de vinilos y otras actividades.

“Vivimos en una era digital que fomenta una falsa sensación de conexión, pero creo que la verdadera conexión se da en persona”, dijo. “Cuando podemos tocar o ver algo, nos conectamos más con ello de forma natural. Estas actividades analógicas son una representación de eso”.

Cómo empezar

Aunque escribir cartas y dedicarse a otras actividades vintage pueda parecer accesible, no siempre es fácil involucrarse. Para muchos, sacar tiempo para relajarse puede parecer una obligación más en una agenda repleta de tareas.

Kontopanos dice que decidió que era importante reorganizar su tiempo. "Cuanto mayor me hago, más me doy cuenta de cuánto tiempo perdía con el teléfono", dijo. Crear espacio para explorar le permitió descubrir los pasatiempos que le encantaba lo suficiente como para convertirlos en una prioridad, comentó.

Hay muchos pasatiempos que considerar, algunos de los cuales no requieren herramientas costosas ni horas de tiempo libre. Frecuentar espacios donde se reúnen comunidades centradas en estos pasatiempos puede ser una forma de aprender sobre las diferentes actividades. Por ejemplo, participar en clubes de máquinas de escribir como Type Pals, asistir a eventos como la Feria de Imprentas de Los Ángeles, organizada por el Museo Internacional de la Imprenta en California, y participar en comunidades de redes sociales como Wax Seal Guild en Instagram y The Calligraphy Hub en Facebook.

Klassen dice que, basándose en las publicaciones que ve en sus redes sociales, revivir instrumentos de escritura antiguos y pequeños placeres táctiles podría estar a punto de convertirse en tendencia.

“Las chicas se volverán analógicas en 2026”, dijo.