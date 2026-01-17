El ser es el estado prístino o matriz, que en esencia anima un cuerpo, le da vida y manifestación. El ser es la entidad desprendida de la naturaleza en aquello que no vemos; pero existe en su más pura, e inmaculada expresión diferenciada, y da el carácter de lo que no se ve o se observa.

Desafortunadamente, muchos son los que no creen porque no ven. Y se animan a decir: “Ver para creer”. Hoy día, se nos está quitando el velo que oculta a la visión los grandes secretos en la verdad. A medida que la conciencia como ser, despierta; en esa medida, penetramos en los misterios insondables del alma o ser.

Conocemos del amor porque amamos. Del aire porque lo sentimos, pero no vemos a las Hadas, y Sílfides que en él cohabitan. El fuego con salamandras, y la tierra con sus gnomos

Al organismo humano con sus células, átomos, moléculas, electrones, protones; todos en perfecta sincronía e inteligencia, que no vemos, pero sabemos están porque son partes de la vida y mantienen la vida.

Cuando dejamos el cuerpo por la separación que llamamos muerte, ese Ser pervive con todas las experiencias acumuladas, y como haber no se pierden, porque la esencia de donde emano, no se disgrega, vuelve a su origen o naturaleza.