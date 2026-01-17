Franklin García Fermín: una vida dedicada a la formación

Un día como hoy nació el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). La ocasión la hago propicia para resaltar su liderazgo, capacidad y visión, cualidades que han tenido un impacto positivo y sostenido en la educación superior y en el desarrollo integral de la sociedad dominicana.

A lo largo de su trayectoria ha sido un referente en la motivación de la juventud, promoviendo el impulso de la educación superior, la persistencia en el aprendizaje del idioma inglés y el acceso a diversos campos del conocimiento.

Con una carrera de larga data, se ha destacado por su trabajo proactivo como rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), jurista y profesor universitario, demostrando un firme compromiso con la excelencia académica y la institucionalidad.

Su gestión y aportes han sido reconocidos a nivel internacional. El Instituto Europeo di Design (IED), distinguió al doctor García Fermín por sus contribuciones al fortalecimiento del sistema de educación superior de República Dominicana, destacando su liderazgo y gestión en el área del saber.

Asimismo, fue reconocido por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, de La Habana, Cuba por su contribución al fortalecimiento de la formación de profesionales de la educación y la cooperación académica entre Cuba y República Dominicana. De igual modo, LAE International lo distinguió por sus aportes y su incansable compromiso con el desarrollo académico del país.

Además, ha sido un actor clave en el proceso de modernización y reforma policial impulsado por el presidente Luis Abinader, a través de programas de capacitación dirigidos a miembros de la Policía Nacional, reafirmando su responsabilidad con el fortalecimiento institucional del Estado.