Tips para reavivar tu amor por los libros y leer más este 2026

La gente deja de leer en la edad adulta por muchas razones. Pero nunca es tarde para dejar atrás viejos hábitos y empezar de nuevo.

Acurrucarse con un buen libro puede reducir el estrés, aumentar la creatividad y fomentar la empatía. Un análisis reciente de datos del gobierno estadounidense reveló que el porcentaje de estadounidenses que leen por placer durante un día promedio se redujo del 28 % en 2004 al 16 % en 2023. Esto incluye no solo libros, sino también audiolibros, libros electrónicos y publicaciones periódicas como revistas.

Algunos dicen estar cansados de años de lecturas obligatorias en la escuela. Otros no tienen tiempo o prefieren desconectarse navegando por las redes sociales. Y muchos simplemente perdieron el hábito.

“Es difícil para las personas que están realmente cansadas y ocupadas pensar en comenzar a leer si no es algo a lo que están acostumbrados”, dijo Jacqueline Rammer, directora de la Biblioteca Pública de Menomonee Falls en Wisconsin.

Para aquellos que buscan establecer metas o resoluciones de lectura en 2026, aquí les mostramos cómo volver a adquirir el hábito.

Elige el libro adecuado

A la hora de elegir su próximo libro, evite las obras de no ficción densas o aquellas de 500 páginas que le dejarán sin palabras.

“Tu primer libro debería ser algo que creas que te causará alegría”, dijo Jocelyn Luizzi, una ingeniera de software de Chicago que escribe un blog sobre libros.

El gusto de cada uno es diferente, así que obtenga recomendaciones de una variedad de lugares, incluidos amigos, libreros y comunidades en línea como BookTok.

Rammer y su equipo preguntan a los visitantes de la biblioteca: ¿Cuál fue el último libro, programa de televisión o película que realmente disfrutaron? Luego, buscan géneros o temas similares.

Muchas bibliotecas ofrecen acceso a un servicio llamado NoveList que sugiere “libros similares” de diversos libros y autores.

Establezca una rutina de lectura

Para crear un hábito duradero, «empieza por incluir la lectura en tu día», recomienda Gloria Mark, experta en capacidad de atención de la Universidad de California, Irvine. Lee cinco páginas durante la pausa del almuerzo o justo antes de acostarte.

Si estás leyendo un libro físico, Mark recomienda evitar distracciones manteniendo los teléfonos y las computadoras portátiles fuera de la vista.

Pero experimentar con otros formatos puede hacer que la lectura sea más cómoda. Los libros electrónicos son portátiles y los audiolibros son una buena opción para acompañar las tareas del hogar o el trayecto matutino al trabajo. Probablemente puedas acceder a ambos gratis descargando la aplicación Libby e iniciando sesión con tu tarjeta de biblioteca.

Intenta leer en un ambiente tranquilo, pero no dudes en convertirlo en una actividad social. Muchas ciudades de Estados Unidos y de todo el mundo organizan clubes de lectura silenciosa donde la gente lee sus propios libros juntos en cafeterías y bibliotecas.

Establecer una meta de lectura para el año o unirse al desafío de lectura de invierno de una biblioteca local puede ayudar con la motivación, pero si siente que supone una presión adicional, no lo haga.

Shannon Whitehead Smith, una bloguera de libros del área de Atlanta que también trabaja en marketing, dice que navegar por las listas de lecturas de otras personas en las redes sociales y rastreadores como StoryGraph la alienta a mantener el hábito.

“Ver a todas estas otras personas leyendo me motiva a dejar mi teléfono y tomar este libro que está a mi lado”, dijo.

Siéntete libre de saltarte una lectura

Si un libro se siente particularmente lento, no hay problema en dejarlo y empezar otro. Leer "no debería sentirse como una carga", dijo Jess Bone, del University College de Londres, quien analizó los datos de la encuesta sobre adultos estadounidenses que leen por placer.

Los lectores habituales afirman que este hábito les ayuda a mantener la curiosidad y a liberar el estrés del día. Rammer, el director de la biblioteca, lee novelas de misterio llenas de giros inesperados y romances que experimentan altibajos emocionales.

Sobre todo, le gustan los libros que terminan con un “felices para siempre”.

“Creo que la garantía de saber que las cosas van a terminar bien es realmente tranquilizadora”, dijo Rammer.