Instituto Duartiano invita a la "Cabalgata por la Patria" este domingo

El Instituto Duartiano invitó al público a la "Cabalgata por la Patria", un evento ecuestre que se llevará a cabo este domingo 18 de enero, a las 3 de la tarde, en la Ciudad Colonial, en el marco de la celebración del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, el cual promete ser un espectáculo lleno de fervor patriótico y tradición.

La cabalgata contará con la participación de decenas de ejemplares equinos de la Unidad de Caballería de las Fuerzas Armadas, así como de varias asociaciones y los principales clubes ecuestres del país.

El recorrido iniciará en el parque Independencia y se desplazará por las calles de la Ciudad Colonial, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de admirar la belleza y destreza de los caballos y sus jinetes.

Personas de todas las edades podrán disfrutar de la exhibición.Fuente externa

El recorrido será por las calles Mariano Cesteros, Arzobispo Nouel, Pina, Padre Billini, José Reyes, Arzobispo Meriño, Isabel La Católica, Mercedes, Sánchez, Paseo Presidente Billini y Palo Hincado, para concluir de nuevo en el Parque Independencia, con una breve ceremonia que incluirá la entonación del himno nacional, a cargo de la banda de música del cuartel general del Ejército Nacional.

Decenas ejemplares desfilarán este domingo en la cabalgata.Fuente externa

Contará con las palabras de Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano; Alexis Thomson, representante de ADOPASO, y Manuel Alberto Gómez, presidente ad vitam de la Asociación de Caballos de Paso Higüeyano (ACPH).

El Instituto Duartiano extendió una invitación especial a todas las familias dominicanas para que se unan a esta celebración patriótica y disfruten de un espectáculo único que combina la historia, la cultura y la tradición ecuestre de la República Dominicana.

La "Cabalgata por la Patria" es una oportunidad para honrar la memoria de Juan Pablo Duarte y reafirmar el compromiso con los valores de libertad e independencia que él defendió.

“Este evento es una muestra del compromiso del Instituto Duartiano con la promoción de los valores patrios y el legado de Juan Pablo Duarte”, expresó el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente de la institución.

“Invitamos a todos los dominicanos a unirse a esta celebración y a disfrutar de un espectáculo que enaltece nuestra historia y nuestra identidad”, agregó Gómez Ramírez.

La "Cabalgata por la Patria" es un evento gratuito y abierto al público de todas las edades.