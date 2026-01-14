El té Pu-erh: una tradición milenaria del sur de China

Esa noche el salón del hotel había sido convertido en una pequeña casa de té en Kunming, en la provincia de Yunnan, al suroeste de China, cuna del legendario té Pu-erh.

El lugar estaba decorado con flores naturales propias de esta región y una música tradicional encabezada por el guzhem y el guquin dos instrumentos tradicionales de China, así inició la Recepción de té del encanto de Yuncha.

Frente a mí, un grupo de jóvenes chinas vestidas con un hanfu tradicional blanco y amarillo. En cada mesa una tetera blanca y a su alrededor, pequeñas tazas blancas, sin asa y dos latitas con té. El silencio era profundo, interrumpido apenas por la suave melodía instrumental de Jasmine Flower, una música ancestral que invitaba a la introspección.

Un té con historia

El Pu-erh es originario de la región de Yunnan, donde se cultiva desde hace más de dos mil años. Su nombre proviene de la ciudad de Pu’er, un antiguo centro comercial del té.

El Pu-erh es originario de la región de YunnanFuente externa

Cuenta la leyenda que, este té fue descubierto por accidente cuando comerciantes trasladaban las hojas prensadas a caballo durante largas travesías hacia dónde el emperador en Beijing.

La fermentación natural provocada por la humedad y el tiempo, un viaje de varios meses a caballo, dio origen a un sabor nuevo, más suave y con notas terrosas que pronto se convirtieron en un tesoro apreciado en todo Asia.

En la antigüedad, el Pu-erh era un símbolo de estatus y una moneda de cambio entre caravanas en la tradicional ruta del té por el Tibet. Hoy sigue siendo considerado un té de longevidad, que conecta el cuerpo y el espíritu.

Propiedades que equilibran

El Pu-erh de Yunnan es conocido como el “té rojo” por su infusión oscura y brillante. Posee propiedades digestivas, depurativas y desintoxicantes. Ayuda a bajar de peso, reducir el colesterol, mejora el metabolismo, estimula la digestión y contribuye al equilibrio del organismo.

El Pu-erh de Yunnan es conocido como el “té rojo”Fuente externa

Su proceso de fermentación lo convierte en un té vivo, cuyas hojas evolucionan con los años, desarrollando sabores más complejos y maduros que se van creando, similar al vino.

Torta de té

A diferencia de otros tés, el Pu-erh se presenta tradicionalmente en tortas compactas, similares al casabe dominicano, debido a su origen histórico ligado al comercio y al transporte a largas distancias.

En la antigua China, las rutas del té atravesaban regiones montañosas y húmedas, por lo que comprimir las hojas en forma de torta facilitaba su almacenamiento, transporte y conservación durante meses o incluso años.

Participar en una ceremonia tradicional del té es adentrarse en una filosofía de vidaFuente externa

Este formato no solo evitaba que el té se dañara, sino que también favorecía su fermentación natural, permitiendo que mejorara con el tiempo.

La ceremonia

Participar en una ceremonia tradicional del té es adentrarse en una filosofía de vida. Cada movimiento tiene un propósito y un significado. Las jóvenes que dirigen la ceremonia de té, con gestos pausados, purifica la tetera y las tazas con agua caliente, honra las hojas y prepara la infusión.

El té no se sirve, solo se ofrece. Cada taza representa un gesto de conexión y gratitud. Se sirve con ambas manos, como muestra de humildad y respeto, y se recibe del mismo modo. La taza no se llena por completo, ya que el té se sirve a altas temperaturas y el recipiente está diseñado para que se enfríe rápido.

Antes de probarlo, se contempla su color, se inhala su aroma, y solo entonces se toma un sorbo lento, consciente, casi meditativo. Cuando la tasa está vacía, quien dirige la ceremonia llena varias veces la taza.

En la ceremonia, la tetera simboliza el corazón, las hojas el espíritu y el agua el cuerpo. Su unión representa la armonía entre mente, alma y materia. La práctica se desarrolla en un ambiente de tranquilidad, donde el silencio es parte del ritual.

La ceremonia del té fue parte de las actividades del Foro del Sur GlobalFuente externa

Durante la ceremonia, un gesto sutil —tocar la mesa con dos dedos— expresa agradecimiento. Beber rápido o hacer ruido sería romper la calma. En ese espacio, cada sorbo es una meditación.

La ceremonia del té fue parte de las actividades del Foro del Sur Global y estuvo organizada por El Grupo TAETEA, líder en la industria del té en China, tiene como núcleo la Fábrica de Té Menghai, fundada en 1940.

Esta empresa es pionera del té Pu’er con productos icónicos como 7542 y 7572, considerados referentes del sector. Reconocida como “Marca Famosa de China” y su técnica declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por China y la Unesco.

En su 50 aniversario, TAETEA lanzó Legend 1975, elaborado con hojas antiguas de montaña, símbolo de calidad y elegancia para degustar, regalar o coleccionar.