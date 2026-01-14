“Carnaval en la casa”: la nueva oferta para el tradicional Carnaval Vegano

La agencia Mr. Tours ha diseñado un concepto en tendencia para cientos de personas que, en la edición 2026 del Carnaval Vegano, deseen vivir una experiencia única y emocionante.

Los asistentes podrán disfrutar de la experiencia dentro de una acogedora casa carnavalesca, donde se desarrollarán dinámicas y fiestas para el disfrute de todos los géneros.

Para ello han diseñado una dinámica de votación a través de DMs de su cuenta de Instagram, donde las personas podrán votar por un periodo de 72 horas, por sus artistas favoritos en las categorías: merengue típico, urbano, salsa, Djs e influencers, entre los cuales se conformará el line-up artístico de esta edición, que tendrá cuatro opciones de participación con precios desde RD$1,595.00 por persona.

Los detalles fueron ofrecidos por el empresario Activil Wellove Modeste, CEO de la agencia y coordinador de los tours operadores de este evento, quien estará celebrando sus 31 años al frente de la dinámica que aporta a mantener vigente la tradición del Carnaval Vegano, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

“Para este febrero diseñamos el concepto ´Carnaval en la Casa´, en alusión a la fiebre que estaba generando esta tendencia por streaming, por lo que hace más de cinco meses hicimos los trámites legales, registramos el nombre y hoy auguramos un desborde de alegría, colorido y diversión carnavalesca ´en la casa´”, señaló Modeste.

Además de la seguridad y finas atenciones, el paquete: transporte en discobuses, camiseta oficial, desayuno, open bar y refrigerios en los autobuses, fiestas privadas con los artistas más populares del momento, artículos promocionales, actividades exclusivas en Plaza Jacaranda, almuerzo, seguridad, servicio de ambulancias privadas, actividades recreativas en la Casa Carnavalesca, bonos de descuentos, rifas, animación del Mr. Crew, entrada a la nueva disco- cueva de Los Insuperables y fiesta de cierre en Santo Domingo.