Entregan juguetes por plásticos a niños de comunidades próximas a Paraíso del Este

En el marco de la celebración del Día de Reyes, Pragma Capital realizó una jornada comunitaria de intercambio de juguetes por botellas plásticas en su proyecto de solares Paraíso del Este, ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Mella, en Santo Domingo Este.

Durante la actividad, que tiene como propósito fomentar la conciencia ambiental y llevar alegría a los niños de las comunidades cercanas, decenas de infantes que recolectaron y entregaron botellas plásticas, recibieron a cambio juguetes aportados por la empresa.

La entidad con esta obra integró a la tradición del Día de Reyes un mensaje educativo sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del entorno.

Intercambio de juguetes por botellas plásticasFuente externa

"En Pragma Capital entendemos que el desarrollo inmobiliario responsable, también se construye desde acciones sencillas que impactan positivamente a la comunidad. Esta iniciativa nos permitió celebrar el Día de Reyes mientras promovemos valores de cuidado ambiental en los niños y sus familias", expresó el ingeniero Gabriel Cabrera, gerente industrial de la marca.

La jornada contó con el respaldo de la Fundación medioambiental Aecogroup, entidad encargada de la clasificación y manejo adecuado de los plásticos recolectados, garantizando que el material fuera canalizado correctamente dentro del proceso de reciclaje.

Rubén Sánchez, director de Aecogroup, destacó el valor de este tipo de alianzas comunitarias, al señalar que iniciativas como esta fortalecen la educación ambiental y generan beneficios colectivos, contribuyendo a comunidades más limpias y a un entorno más sostenible.

Gabriel Cabrera, Franklin Figuereo, Rubén Sánchez, Omar Vargas.Fuente externa

La actividad se desarrolló en el parqueo de la sala de ventas de Paraíso del Este e incluyó animación infantil, refrigerios y actividades recreativas. Además, contó con la participación de representantes de los centros educativos Escuela República del Japón y Politécnico Juan Pablo Duarte, como parte de una visión orientada a promover una cultura de reciclaje permanente en la zona.