Entre la sensatez y el temor

Pasaron las festividades navideñas y el año nuevo entro sin mucha fanfarria. Las lluvias contribuyeron a tranquilizar los ánimos y a calmar las expresiones subidas de tono.

Emma como toda la vida, dedica este mes a la limpieza general, eso quiere decir que no se puede ni caminar en puntas de pie.

Yo por mi parte, me dedico a planificar lo más urgente y por supuesto a revisar mi presupuesto para verificar hasta donde me alcanza la sabana para los gastos extras.

En casa siempre hay algo que arreglar, además de lo que anhelamos cambiar o comprar nuevo. Esto, naturalmente, cae en la casilla de gastos extras, la más peligrosa de toda la contabilidad casera.

Emma dice que va a ser un buen año y si ella lo dice, estoy segura de que así será. Parece que tienen el don de la premonición, casi nunca falla en sus predicciones.

Aunque el mundo anda revuelto y nos toca bien de cerca el torbellino, ella mantiene lo dicho y proclama que lo de ahora es pasajero, porque ninguno se va a atrever a tirar una bomba atómica, ya que el rival hará lo mismo y será un suicidio colectivo.

Tiene toda la razón en sus pronósticos, pero no deja de alterar el ánimo los titulares de los periódicos y las noticias por las redes.

Ella con su sabiduría campesina me da la solución perfecta, ¡no debo leer los diarios ni ver el celular! Admito que sería la mejor solución, pero en estos tiempos es prácticamente imposible ignorar los grandes acontecimientos, ¡hasta la vecina sirve de portavoz! Seguiremos en nuestra limpieza y nos crispará los nervios, los infernales vaticinios.