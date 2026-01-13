Egresados y universidad: una alianza para transformar a través de la educación

Cada inicio de año y los preocupantes desafíos que experimentan nuestras sociedades invitan a reflexionar sobre el papel transformador de la educación y sobre las alianzas necesarias para construir sociedades más justas y preparadas para el futuro.

La educación superior continúa siendo una de las vías más efectivas para generar oportunidades, reducir brechas y formar a los profesionales que se necesita para responder a los desafíos actuales.

Cuando las universidades mantienen vínculos fuertes con los diferentes actores de la sociedad y de su comunidad académica, su impacto se amplifica.

En este sentido, la relación entre universidad y egresados representa una alianza estratégica con un enorme potencial de transformación.

Para la institución, este vínculo se traduce en fortalecimiento institucional, construcción de comunidad y apoyo a proyectos académicos y sociales.

A través de su trayectoria profesional y su participación en iniciativas y programas estratégicos, los egresados contribuyen al posicionamiento, la reputación y la mejora continua de su alma mater.

Para los profesionales, mantenerse conectados genera sentido de pertenencia y abre espacios de actualización, networking y aprendizaje permanente, convirtiendo a la universidad en una red viva de acompañamiento profesional.

El impacto puede ir aún más lejos: cuando esta alianza se articula de manera consciente, concreta y solidaria para ampliar oportunidades educativas a nuevas generaciones.

Hablar de educación como motor de cambio implica reconocer el rol compartido de quienes la hacen posible más allá del ámbito institucional.

Universidades comprometidas y egresados involucrados forman una alianza poderosa capaz de generar transformación sostenible, impulsar el desarrollo y proyectar el impacto de la educación hacia el futuro.

En este contexto, las becas y otras iniciativas de apoyo académico adquieren un valor especial. Más que un mecanismo de ayuda financiera, representan una apuesta colectiva por el talento, la equidad y la movilidad social.

A través de donaciones, fondos solidarios, mentorías y actividades de recaudación, los egresados pueden contribuir activamente a que jóvenes con mérito y recursos limitados accedan a una educación universitaria de calidad.

Con el propósito de fortalecer estos lazos y promover una colaboración estratégica y constante, la Universidad Iberoamericana, Unibe, cuenta con el Círculo de Egresados (CEU).

“En el CEU fomentamos actividades que trascienden lo social y lo cultural, ofreciendo a nuestros egresados la oportunidad de integrarse activamente en la comunidad universitaria y tener un impacto positivo en la sociedad”, afirma el doctor Leandro Féliz Matos, su presidente, y decano de Innovación y Desarrollo Institucional de la universidad.

En esta misma línea, el CEU y el fideicomiso filantrópico Unibe Friends Raising celebrarán su primera gala benéfica, Forjando Legados, una iniciativa orientada a reunir a egresados y aliados estratégicos para fortalecer los programas de becas y crear nuevas oportunidades para jóvenes meritorios.

Este será un reencuentro memorable, una invitación a reconectar con antiguos compañeros y celebrar juntos el poder de la educación.

En Unibe, promover la inclusión social a través de programas de financiamiento focalizados es una meta estratégica. En la actualidad, la universidad cuenta con cinco programas de becas (Líderes del Mañana, Economía Naranja, Mujeres en las Ingenierías, Becas de Inclusión y Becas Producers Lab- Cine), diseñados como experiencias formativas integrales que desarrollan en los participantes las competencias técnicas, valores y habilidades clave para convertirse en profesionales éticos y agentes de cambio.

La gala, que se realizará el próximo 12 de febrero a las 7:00 p.m. en el Hotel Santo Domingo Marriott Piantini, es una valiosa oportunidad para fortalecer la comunidad de egresados y aliados de Unibe, reconocer a egresados destacados y reafirmar el compromiso histórico de la universidad con la excelencia académica, el liderazgo y la transformación social a través de la educación.