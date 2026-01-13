En el AILA: el carrito de equipaje

Hace unos días regresamos de Puerto Rico mi hijo Alexis, Fabiola y yo. En el área de llegada de maletas un señor con carnet que identifica su cargo pregunta si queremos un carrito. Se le responde que sí.

En el carrito entra el carnet en la ranura para las monedas, lo saca del grupo y dice “Deme los cuatro pesos”. Alexis paga y pide recibo, pero es en la casa cuando lo mira. En “Cantidad Pagada” dice RD$0.00. ¿A quién van a parar finalmente los cuatro pesos?

¿De viaje? ¿Qué llevar en el bolso de mano?

Si eres persona cuidadosa con tu salud, no olvides llevar unas toallitas limpiadoras de manos, un protector para asiento de inodoro en los aeropuertos (porque el avión los tiene) y mascarilla. Pero guárdalos en tu bolso de mano, para que no te pase como a mí.

Te cuento. En el sanitario delantero del avión de Arajet al regreso de Puerto Rico, el lavamanos estaba tapado. Me lo advirtió un auxiliar de vuelo, pero yo, muy ufana, le dije que traía toallitas desinfectantes. Es cierto, traía.

Pero cuando las busqué en mi bolso, no aparecieron. Por error las había guardado en el “carry on” que estaba en el gabinete encima de los asientos. No me volverá a ocurrir.

En busca de la mascarilla durante el vuelo

Luego de varios minutos de vuelo, en el asiento de detrás mío estornuda y estornuda un niño. La mamá comenta que el pequeño tiene mucha gripe. Decido ponerme la mascarilla, pero al igual que con las toallitas, las metí en el “carry on”.

Apearla era un problema. Estaban los maletines apretujados verticalmente. A la buena de Dios, me dije. Confío en la vacuna contra el flu que, por suerte, me puse tan pronto llegó al consultorio del doctor Castillo.

Silla de ruedas al retornar a RD

A la salida del avión en el AILA hay varias sillas de ruedas. Ya que necesito usar bastón fuera de casa, usar una silla es lo conveniente en un aeropuerto. La chica que la empuja lleva un chaleco donde en grandes letras dice SERVICIO GRATIS.

Al leer dicha información le pregunto si le pagan por el trabajo. Me explica que está de pasantía por tres meses. Solo recibe lo que pueda darle el pasajero. Su deseo es estudiar hotelería y turismo. Por cierto, este servicio de silla de ruedas en el AILA es excelente: lleva a uno desde el avión hasta el estacionamiento.

Silla de ruedas en Puerto Rico

En el mostrador de Arajet, en San Juan, Puerto Rico, ante una pregunta de Alexis, el empleado nos aconseja pedir silla de ruedas para mí, pues el trayecto hasta la puerta de salida es muy largo.. Es que la salida está en la zona D. De allí salen los aviones a las islas. ¡Muy alejada! Por suerte le hicimos caso. A pie, aún con bastón, no hubiera llegado…