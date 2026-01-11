Domingo de “bed rotting”, ¿descanso o autoabandono?

Es domingo. El plan para este día es pasarlo en pijamas mientras disfrutas de un maratón de películas o de los episodios de una buena serie. A tu lado, el teléfono de compañero y la comida asegurada con servicio a domicilio a través de una aplicación. ¿Te resulta familiar esta escena?

En la era de la hiperproductividad, ha surgido esta tendencia como anestesia frente al ritmo frenético de la vida moderna. Otra alternativa es llegar a casa tras una larga jornada de trabajo y recostarte en la cama o en algún sillón a escrolear, o sea, desplazarse por el feed infinito de alguna red social consumiendo variados contenidos para desestresarse y descansar de la presión del día.

"Bed rotting" es el término con el que se ha bautizado este comportamiento y que se ha popularizado en redes sociales como TikTok.

Traducido al español, se conoce como “desgaste en la cama” o “pudrirse en la cama” y consiste en permanecer en la cama durante horas o incluso días enteros, dedicándose a actividades pasivas como desplazarse por el teléfono, ver series o comer bocadillos.

Según una encuesta de 2024 de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, más de 1 de cada 10 personas en Estados Unidos ha probado el bed rotting, siendo una práctica común entre la Generación Z (nacidos a finales de la década de 1990 y principios de la del 2000). Aproximadamente una cuarta parte afirma haberlo hecho.

Aunque para generaciones recientes se presenta como el autocuidado definitivo, los expertos advierten sobre la delgada línea que separa el descanso necesario del aislamiento perjudicial.

El concepto del bed rotting nace como una protesta contra la "cultura del ajetreo" (hustle culture), que presiona a las personas para ser productivas en cada minuto de su existencia.

Practicado con moderación e intencionalidad, puede ofrecer beneficios, ya que permite que el sistema nervioso y las articulaciones se recuperen del estrés diario. Sin embargo, lo que comienza como un descanso puede transformarse rápidamente en una forma de autoabandono.

Efectos negativos

Diversos profesionales de la salud señalan que el uso excesivo de la cama para actividades de vigilia rompe la asociación mental entre este espacio y el sueño, lo que puede derivar en insomnio y alteraciones del ritmo circadiano.

A nivel físico, permanecer inmóvil demasiado tiempo provoca debilidad muscular, mala circulación y rigidez articular. Asimismo, estar expuesto durante largas horas a las pantallas de los dispositivos electrónicos puede causar fatiga visual y cansancio.

Pero el impacto más profundo suele ser el psicológico. Pasar demasiado tiempo a solas con los propios pensamientos en un entorno estático fomenta la rumia, un proceso donde se repiten cíclicamente ideas negativas o preocupaciones, agravando cuadros de ansiedad y depresión.

Si esta pausa voluntaria se prolonga demasiado, puede convertirse en una trampa de sedentarismo y aislamiento, según expertos, pasando de ser una elección consciente para convertirse, en ocasiones, en un síntoma de depresión, burnout o escapismo.

Cuando se convierte en un hábito frecuente, adictivo y empieza a interferir con el desarrollo cotidiano, se convierte en un signo de preocupación y alerta que puede requerir acompañamiento médico.

Consejos

Si el objetivo es realmente recargar energías, existen alternativas con mayor respaldo científico, como el contacto con la naturaleza, la meditación, el ejercicio o la interacción social cara a cara, que libera endorfinas de manera más efectiva que un "me gusta" en una pantalla.

Pero en caso de que se recurra a esta práctica, se recomienda establecer límites estrictos, como, por ejemplo, fijar una hora para detenerse o para levantarse. También es necesario salir de la cama al menos una vez por hora para estirarse.