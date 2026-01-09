Adiós a los estigmas: la enfermedad de la salud mental no se cura con el silencio

En una oportunidad una amiga me compartió que se había enterado de que la esposa de un amigo acababa de regresar del hospital después de pasar algún tiempo en la Unidad Psiquiátrica por depresión y un intento de suicidio.

Esta noticia la sorprendió. Es normal que pasara. En República Dominicana no hay cultura de abordar el tema de la salud mental como algo que cada vez es más común de lo que se cree.

Cuando le pregunté qué tipo de apoyo le estaba dando a su amigo, hizo una pausa por un minuto antes de decir: “Cuando la visité no les llevé nada porque no pensé que querrían que los molestaran o hablaran con nadie sobre, ya sabes…”. Su reacción obedece a que este tipo de condición tiende a esconderse o a avergonzar a los familiares y al mismo paciente, dependiendo de cómo esté.

No ocurre como en otros casos, como cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad crónica, como lo es el cáncer, que los demás se muestren muy empáticos, a tal magnitud, que colaboran con la persona enferma durante todo el proceso por el que atraviesa en ese momento tan difícil.

Analizando la situación que me cuenta mi amiga, reflexiono sobre las afecciones mentales que son como las enfermedades del silencio. Me desilusionó que mi amiga por no reconocer que ambas familias estaban pasando por un momento estresante y difícil, omitiera que éstas necesitaban apoyo de familiares y amigos.

Tal vez ella no tenga culpa porque hay familiares que rechazan todo tipo de respaldo, pero puede que en realidad, sea ella quien no lo hizo bien por las razones que sea.

A lo mejor es el temor a lo desconocido lo que impide que las personas visiten, hablen y hagan preguntas sobre cómo se siente el paciente con un trastorno o enfermedad mental luego de regresar a su caso.

Posiblemente, haya una sensación de incomodidad para hablar de algo que no entienden. De cualquier manera, es decepcionante saber que el estigma impide que las personas ayuden a los demás porque existe ese silencio, ese silencio incómodo, ese silencio sepulcral…

¿Los estigmas se mantienen?

Tristemente, el estigma frente a las enfermedades mentales todavía existe en nuestro país. Ya en el año 2026 y todavía vemos que, nuestra sociedad está en pañales en este sentido, los esfuerzos del sector oficial o no son suficientes o en el peor de los casos, inician programas sobre salud mental y los mismos son abandonados.

La salud mental es una cuestión de salud pública muy seria e importante que debería tener una mayor incidencia en la sociedad dominicana, y no que sea una cuestión de promesas políticas ni de paños fríos.

Mi esperanza es que al brindarles a la población el conocimiento y los recursos para ayudar a un vecino, a un amigo, familiar o incluso a un desconocido necesitado, que padezca una enfermedad mental obtenga el apoyo que necesita y, que en lugar del silencio puedan recibir ayuda y palabras de aliento.

La autora, Lucy Peña, es psicóloga clínica del Grupo Profesional Psicológicamente