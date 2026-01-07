Inauguran el STEM Racing RD, competencia educativa apoyada por la Fórmula 1

La República Dominicana vivió un importante acontecimiento educativo con la inauguración oficial de STEM Racing RD, la primera competencia educativa del país que integra ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) mediante el diseño y desarrollo de autos de Fórmula 1 a escala propulsados por CO₂.

El proyecto es la versión local del STEM Racing International, una competencia STEM global y práctica donde estudiantes de 9 a 19 años forman equipos para diseñar, construir, personalizar y competir en miniaturas de carreras, a través de ingeniería, marketing y gestión de proyectos reales.

Durante el acto se destacó que STEM Racing RD posiciona al país como referente regional en innovación educativa y tecnología, generando proyección internacional, fortaleciendo el ecosistema STEM y creando oportunidades académicas y profesionales para la juventud dominicana.

La competencia es fruto de una alianza entre Colegio Mis Estrellas y STEM Racing International, institución que designó al colegio como Coordinador Nacional exclusivo en República Dominicana.

"Apoyar a STEM Racing República Dominicana es apostar por la educación, la innovación y el talento joven que construirá el futuro del país”, expresó el Comité Directivo de STEM Racing RD.

Inscripciones para la competencia

Se anunció la apertura de inscripciones para el 15 de enero, hasta el 15 de febrero para centros privados y públicos, gratuitas para estos últimos, a través de www.stemracingrd.com

La carrera será el sábado 6 de junio de este año y contará con dos categorías: Entry Class y Professional Class.

Aunque la carrera es el 6 de junio, los equipos tienen que ir enviando antes sus avances respecto al diseño, manufactura y proyecto general, los cuales serán evaluados por los jueces e irán acumulando puntos que se sumarán a los puntos de la carrera.

requisitos para Entry Class:

Edad: 11 a 14 años.

Equipos de 3 a 6 personas, a través de un colegio o escuela.

Costo USD250 para centros privados.

Sin costo para centros públicos con entrenamiento incluido.

El formulario de inscripción y detalles en la página web: www.stemracingrd.com.

requisitos para professional class:

Edad: 13 a 19 años.

Equipos de 3 a 6 personas, a través de un colegio o escuela.

Costo USD500 para centros privados.

Sin costo para centros públicos con entrenamiento incluido.

El formulario de inscripción y detalles en la página web: www.stemracingrd.com.

El ganador de esta categoría representará el país en la competencia mundial del STEM Racing.