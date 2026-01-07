Día Internacional del Astrólogo: un puente entre la tradición, los Reyes Magos y las estrellas

Cada 6 de enero, desde nuestra más temprana infancia, apegados a las tradiciones de mi amada isla celebramos la llegada de los Reyes Magos, visitando montes aledaños en busca de hierba para los camellos y las clásicas tres copas con algún licor para los tres reyes.

Todo esto con la esperanza que nos dejaran algo distinto a unos sacos de carbón, con que éramos advertidos para lograr que nos portáramos bien y dejaran juguetes, especialmente nuestras peticiones.

Hoy día, el mundo astrológico conmemora además el Día Internacional del Astrólogo. Esta fecha, cargada de simbolismo, une tradiciones ancestrales y nos invita a reflexionar sobre el papel que la astrología juega en nuestra cultura y en nuestras vidas.

El Día Internacional del Astrólogo se instauró el 6 de enero en honor a los Reyes Magos, considerados por muchos como los primeros astrólogos de la tradición occidental.

Estos sabios, guiados por la Estrella de Belén, predijeron el nacimiento del niño Jesús, representan la fusión entre el conocimiento celeste y la espiritualidad. Elegir esta fecha no es casualidad: reconoce a los astrólogos como guías y traductores de los mensajes del cielo, capaces de interpretar los símbolos planetarios para orientar a la humanidad.

La historia de los Reyes Magos tiene profundas raíces astrológicas. Según la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar eran estudiosos de los astros, posiblemente sacerdotes persas o babilonios que, observando el firmamento, identificaron la aparición de una estrella nueva: la señal del nacimiento de un rey.

Siguiendo esa luminaria hasta Belén, representan la unión entre ciencia y fe, el conocimiento y la intuición. Otras escuelas defienden que cada uno de los reyes representaban una raza distinta, o también se trataba de tres escuelas iniciáticas, representando la magia, la astrología y la alquimia, respectivamente.

Para otros astrólogos contemporáneos, los Magos simbolizan la búsqueda de sentido a través del análisis cósmico y el deseo de encontrar respuestas más allá de lo evidente.

Las predicciones astrológicas para 2026 sugieren nuevos inicios. Enero será un mes activo e incierto, ideal para aprovechar la energía creativa. Desde la luna menguante del 10 de enero hasta la luna nueva del 18, es buen momento para abandonar hábitos negativos.

Se distingue además algunos portales energéticos claves: el 11/01 favorece la intuición y claridad en relaciones; el 18/01, Luna nueva, impulsa nuevos proyectos y estabilidad; el 22/01, portal 22, ideal para metas y sanación profunda; el 26/01, cuarto creciente, es momento de eficientizar, cultivar y fortalecer talentos y hábitos; y el 31/01 marca el cierre energético del mes.

Por otro lado, la luna llena siempre ha sido objeto de observación, ha fascinado y cautivado a cada ser que la contempla desde tiempos ancestrales, no sólo por su belleza, sino también por sus efectos en la mente y el comportamiento.

Psicológicamente, diversos estudios sugieren que las fases lunares, especialmente la luna llena. Diversas investigaciones sugieren que la luna llena puede incidir en el sueño y el estado emocional. Su influencia directa en la conducta aún es debatida científicamente.

Su uso en la agricultura se pierde en la noche de los tiempos y es evidente sus efectos en la marea, los líquidos del planeta. Astrológicamente, representa culminación y liberación. Se considera óptima para introspección y cierre de ciclos.

Algunas escuelas iniciáticas la utilizan para meditaciones colectivas, mientras algunos médicos han prefieren no practicar cirugía por haber comprobado su tendencia a las hemorragias.

El calendario de luna llena del 2026 es como sigue, con sus respectivos nombres: Tenemos el 3 de enero, luna llena del lobo. 1 de febrero, luna de nieve. El 3 de marzo, luna de gusano o lombriz, es eclipse total. 2 de abril, luna rosa. 1 de mayo, luna de flores.

31 de mayo, luna azul. 29 de junio, luna de fresa. 29 de julio, luna de ciervo. 28 de agosto, luna del esturión o luna de la cosecha, es eclipse parcial. 26 de septiembre, luna de cosecha. 26 de octubre, luna del cazador. 24 de noviembre, luna de castor. Y 24 de diciembre, luna fría.

El año 2026 se perfila como un periodo dinámico y de profundas transformaciones, marcado por varias aspectaciones planetarias de relevancia. A continuación, se destacan algunas especialmente influyentes, de manera colectiva, individualmente afecta a cada quien según su carta astral, por lo que cada quien deberá consultar su astrólogo de preferencia.

• Saturno en Aries: Saturno, el planeta de la disciplina y la estructura, transitará por Aries, signo de comienzos y acción. Este tránsito invita a iniciar proyectos con madurez y a tomar decisiones con determinación. Es un llamado a reinventarse, asumir responsabilidades y canalizar la energía impulsiva de Aries hacia metas concretas.

• Urano en Géminis: Urano, asociado al cambio y la innovación, se mantendrá en Géminis, favoreciendo la revolución en los ámbitos de la comunicación, la tecnología y la educación. Es probable que surjan avances inesperados y nuevas formas de conectarnos y compartir información.

• Neptuno en Aries: Este tránsito potencia el idealismo y la espiritualidad, pero también puede traer confusión sobre la propia identidad. Es un momento para buscar inspiración en acciones solidarias y cultivar la empatía.

• Plutón en Acuario: Plutón, transformador por excelencia, impulsa cambios profundos en la sociedad, promoviendo la innovación social y el cuestionamiento de viejas estructuras. El colectivo buscará mayor equidad y participación.

• Eclipses destacados: El año contará con eclipses en los ejes Aries-Libra y Tauro-Escorpio, activando temas vinculados a la autonomía, las relaciones, los recursos y la transformación interna.

El Día Internacional del Astrólogo es una oportunidad para reconocer la vigencia y profundidad de la astrología como herramienta de autoconocimiento y guía.

Así como los Reyes Magos siguieron la estrella en busca de respuestas, hoy miramos al cielo para comprender los ciclos y desafíos que nos propone el 2026. Que las estrellas sean, como antaño, faros de sabiduría y esperanza en nuestro camino.