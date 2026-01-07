Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Línea área impulsa el interés por la aviación con una nueva edición de “Piloto por un Día”

A través de charlas dinámicas y experiencias prácticas, los niños aprendieron sobre el rol que cada área desempeña dentro de la industria.

Piloto por un día

Con el objetivo de motivar a la niñez dominicana a interesarse en áreas vinculadas a la aviación y el sector aeronáutico, Arajet realizó una nueva edición de su programa educativo “Piloto por un Día”, en esta ocasión junto a los niños del Instituto Ángeles Custodios.

Durante la actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de una aerolínea y explorar las distintas profesiones que hacen posible una operación aérea segura y eficiente, como pilotos, tripulantes de cabina, técnicos aeronáuticos, ingenieros, despachadores y personal de operaciones. 

El programa permitió a los niños vivir una experiencia inmersiva, recorriendo espacios operativos y compartiendo directamente con colaboradores de Arajet, quienes les transmitieron la importancia de la educación, la disciplina y la preparación académica para desarrollarse profesionalmente en el sector aeronáutico.

Con iniciativas como “Piloto por un Día”, la aerolínea reafirma su compromiso con la formación, la educación y el desarrollo del talento del futuro, promoviendo el interés por carreras técnicas y profesionales relacionadas con la aviación, y contribuyendo a la construcción de una industria aeronáutica más sólida e inclusiva en la República Dominicana.

Acerca de Arajet

Arajet inició sus operaciones en 2022 y opera dos bases —en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana— con una moderna flota de aeronaves Boeing 737 MAX. 

La aerolínea ofrece viajes seguros y asequibles hacia y entre la República Dominicana y múltiples destinos en Norte, Centro y Suramérica, así como en el Caribe. Más información en www.arajet.com.

