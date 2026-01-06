Prepararse para incursionar en las TIC: una decisión estratégica de cara al futuro

Enero es, para muchos, el mes de las grandes preguntas, planes, metas. Para aquellos jóvenes que se preparan para cerrar este año o el próximo su etapa de educación secundaria e iniciar la universidad, las cuestionantes sobre ese futuro próximo y la necesidad de responderlas pueden sentirse apremiantes.

¿Qué estudiar? ¿En qué área habrá más oportunidades? ¿Qué carreras ofrecerán estabilidad, crecimiento y buenos ingresos en los próximos años? En ese ejercicio de proyección, las áreas STEM, y en particular la Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se posicionan como una de las opciones más estratégicas del presente.

La razón es clara: la tecnología dejó de ser un sector aislado para convertirse en la columna vertebral de prácticamente todas las industrias. Finanzas, salud, educación, comercio, logística, entretenimiento y gobiernos dependen hoy de soluciones digitales para operar, crecer y tomar decisiones.

Esta transformación ha generado una demanda sostenida de profesionales capaces de diseñar, gestionar y proteger sistemas tecnológicos cada vez más complejos.

A diferencia de otras disciplinas con mercados laborales saturados, las TIC continúan expandiéndose. Surgen nuevos roles, especializaciones y oportunidades que trascienden fronteras, permitiendo trabajar tanto de forma presencial como remota, para empresas locales o internacionales.

Además, se trata de una de las áreas con mejores niveles de ingreso, incluso en etapas tempranas de la carrera profesional, y con amplias posibilidades de crecimiento y especialización a largo plazo.

Pero elegir una carrera en tecnología no significa solo aprender a programar o dominar herramientas. El verdadero desafío está en formar ingenieros con capacidad de análisis, pensamiento crítico, ética profesional y visión estratégica. Hoy se necesitan perfiles que entiendan el impacto humano, social y económico de la tecnología, y que sepan liderar procesos de cambio en entornos diversos.

En este contexto, la Ingeniería en TIC ofrece una formación versátil y adaptable, que permite a los estudiantes explorar áreas como desarrollo de software, ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización o gestión de proyectos tecnológicos. Esta diversidad abre puertas a múltiples sectores y facilita que cada profesional construya un perfil alineado con sus intereses y fortalezas.

¿Listos para el mercado global?

Para quienes están por iniciar la universidad este 2026 o en 2027, apostar por esta carrera es también una forma de prepararse para un mercado global. El dominio del inglés técnico, el trabajo colaborativo a distancia, el uso de metodologías internacionales y la capacidad de aprendizaje continuo se han vuelto competencias esenciales, y forman parte del ADN de las profesiones tecnológicas.

En este sentido, la Universidad Iberoamericana, Unibe, ha desarrollado una propuesta académica en Ingeniería en Tecnologías Computacionales alineada con estas tendencias. Su programa combina una sólida base técnica con una formación integral, permitiendo a los estudiantes elegir concentraciones según sus intereses, acceder a certificaciones relevantes para la industria y participar en proyectos conectados con el mundo real.

La carrera también ofrece oportunidades de internacionalización, prácticas profesionales y experiencias que fortalecen el perfil global de sus egresados.

“Buscamos formar profesionales capaces de adaptarse, liderar y crear soluciones con impacto, no solo de ejecutar tareas técnicas”, explica Karoline Taylor Vásquez, coordinadora de la Escuela de Ingeniería en TIC de Unibe.

Taylor, quien además de ser educadora, tiene más de 15 años de trayectoria profesional en el sector, asegura que se necesita ingenieros e ingenieras orientados a construir y aplicar tecnología para mejorar las vidas de las personas.

En un año que comienza lleno de decisiones importantes, optar por una carrera en TIC es apostar por un camino profesional dinámico, en crecimiento y con sentido de futuro. Una elección que conecta talento, propósito y oportunidades reales.