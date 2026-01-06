Doctor Santa llena de alegría a los infantes del Hospital Infantil Robert Reid Cabral

El Hospital Infantil Robert Reid Cabral volvió a llenarse de alegría y esperanza con la visita del Doctor Santa y sus duendes, quienes, como cada año, llevaron juguetes, alimentos y momentos de ilusión a los niños, niñas y adolescentes ingresados en este centro de salud.

La iniciativa, encabezada por los esposos Gerardo García y Dayanara Hernández, se ha convertido en una tradición solidaria que supera ya los diez años. Cada edición moviliza a decenas de voluntarios con el objetivo de transformar la rutina hospitalaria en una experiencia especial para los pequeños pacientes y sus familias.

“Aunque es un gran esfuerzo -subir y bajar los cinco pisos del hospital y dedicar semanas a recolectar y clasificar donativos-, la sonrisa de los niños es lo que nos impulsa a seguir adelante”, expresó Gerardo García.

Colaboradores junto al Dr. Santa.Fuente externa

El grupo, conocido como los “Duendes de Santa”, nació del deseo de acompañar y aliviar el dolor de los niños hospitalizados. En la actualidad cuenta con más de 30 colaboradores directos, además del respaldo de personas y empresas solidarias que hacen posible esta jornada de amor y entrega.

Gracias a esta cadena de apoyo, en el recién finalizado 2025 se logró impactar a más de 300 niños y sus familias, quienes recibieron juguetes, alimentos y artículos de primera necesidad.