Ada Balcácer

Conocí a Ada hace ya muchos años, cuando recién salidos de la guerra civil la OEA decidió acoger la petición de restaurar los daños producidos al Alcázar de Colón por los bombardeos yanquis, lanzados contra la Ciudad Colonial desde los molinos, al otro lado del río Ozama.

La vetusta sede del primer virreinato en América resultó víctima del irracional ataque. Se estableció entonces la oficina de Patrimonio Cultural, con la misión de restaurar el maltrecho Alcázar y si lográbamos ahorrar, podríamos intervenir algún otro monumento maltratado por el tiempo y el descuido.

En mis andanzas, cumpliendo el encargo de confeccionar una lista de las construcciones con quinientos años a cuestas, observé una vivienda cuya puerta abierta permitía ver a una mujer con un pincel en la mano, frente a un lienzo descomunal.

Aquello llamó poderosamente mi atención, y cuando volvió su rostro me conquistó su luminosa mirada y su sonrisa. Sin saber quiénes éramos, nos hicimos amigas. Nuestros espíritus se reconocieron, talvez, de una vida anterior.

Desde ese día, yo hacía lo posible por escapar un ratito para donde Ada. Me perdía en su pintura viendo como con trazos firmes iba configurando sus preciosas flores, sus paisajes y a veces sus figuras humanas.

Los cuadros de Ada son de una belleza que combina alegría, ganas de vivir, color a montonesFuente externa

El hecho de que le faltara un brazo, no le molestaba en lo más mínimo. Me contó como se había caído de una mata, a donde se había encaramado y el torpe tratamiento del hospital pueblerino tuvo por consecuencia la desaparición del brazo.

Riéndose me advirtió que nunca debía sentirle lástima y que mientras pudiera sostener un pincel con los dientes, seguiría pintando.

Los cuadros de Ada son de una belleza que combina alegría, ganas de vivir, color a montones, formas y combinaciones que siguen las reglas clásicas, pero también, cuando se sentía traviesa, rompía las reglas y dibujaba a su antojo.

Tuvo una vida muy larga y una hija hermosa, no pinta, pero retrata en el lente aquello que, a lo mejor su madre, pasó por alto.

Deje de ver a Ada por muchos años y un buen día supe que presentaba una exposición. Acudí para admirar su nueva colección y a lo mejor sus cambios en la técnica. Cuál no sería mi sorpresa cuando me acerqué y con la misma sonrisa de siempre me saludo por mi nombre, como si los años no hubieran trascurrido.

Ada Balcácer falleció el jueves 25 de diciembre del pasado año en Miami, a los 95 años.Fuente externa

Era el mismo espíritu, la misma Ada convertida ya en Patrimonio Nacional y conocida internacionalmente. Su nueva colección tenía un dejo de esa cierta sonrisa que, desde el comienzo, imprimió en sus telas y en todos los demás materiales que utilizó.

Ada nunca se irá, no puede, su espíritu travieso seguirá entre nosotros.