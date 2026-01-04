¿Por qué el mantenimiento del hogar merece un lugar en los planes anuales?

Muchas personas comienzan el año nuevo pensando en maneras de mejorar su salud, organizarse mejor y administrar sus finanzas. Los expertos afirman que hay un área que influye en cada una de estas resoluciones: el cuidado del hogar.

El mantenimiento temprano y rutinario del hogar va más allá de reparar daños visibles. Ayuda a garantizar un entorno de vida saludable, prolonga la vida útil de una vivienda y puede proteger su valor a largo plazo, según los profesionales inmobiliarios. Planificar con antelación el mantenimiento regular y las emergencias inesperadas puede reducir el riesgo de reparaciones costosas más adelante y ayudar a distribuir los gastos de forma más equitativa a lo largo del año.

Según una investigación del Departamento de Energía de Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental, se estima que aproximadamente tres cuartas partes de las viviendas existentes seguirán en uso en 2050.

“Mantener las viviendas que tenemos es realmente esencial para proteger nuestra salud y nuestro bienestar”, dijo Amanda Reddy, directora ejecutiva del Centro Nacional para Vivienda Saludable, una organización que investiga y aboga por la reducción de las disparidades de salud relacionadas con la vivienda.

Independientemente de quién sea el propietario, dice Reddy, el objetivo es mantener las residencias secas, limpias, libres de plagas, bien ventiladas y seguras, lo que puede implicar diferentes tipos de mantenimiento según el tipo de vivienda, el lugar de residencia y la época del año. Aquí te presentamos lo que dicen los expertos sobre el cuidado del hogar y las tareas que debes incluir en tu lista de verificación este año:

El cuidado domiciliario incluye los grandes proyectos y las decisiones cotidianas.

En promedio, los estadounidenses pasan alrededor del 90% de su tiempo en espacios interiores, y el 70% de ese tiempo dentro de una residencia, según la Encuesta Nacional de Patrones de Actividad Humana.

“No se trata solo de pasar tiempo en casa, sino también en casa. Si eres mayor, muy joven, tienes problemas de salud o teletrabajas , probablemente sea más que eso”, dijo Reddy, enfatizando la razón por la que la atención domiciliaria es una inversión valiosa.

Lo que muchas personas piensan sobre el mantenimiento incluye abordar fugas de agua y gas, infestaciones de plagas, grietas y otras reparaciones importantes, pero los constructores de viviendas dicen que no todo necesita un profesional y puede incluir acciones tan simples como limpiar mostradores y barrer pisos de restos de comida, abrir ventanas para una mejor ventilación o limpiar filtros y desagües obstruidos.

Los residentes también deben considerar las necesidades de quienes viven en la casa, los espacios de uso común como cocinas, baños y dormitorios, y las zonas que suelen descuidarse, como áticos y sótanos. Reddy afirma que se debe priorizar cualquier lugar donde pasemos tiempo o que a menudo ignoremos o posiblemente omitamos reparaciones necesarias.

“Al final, realizar cualquier tipo de mantenimiento preventivo es más importante que hacerlo a la perfección o en el momento justo”, dijo Reddy. “Pero el momento oportuno puede marcar una gran diferencia. Muchas de estas tareas son estacionales o anuales, y no se realizan solo una vez. Las viviendas se ven sometidas a diferentes tipos de estrés según la época del año, por lo que el mantenimiento estacional nos ayuda a detectar problemas antes de que se agraven por factores ambientales estresantes ”.

Mantenimiento estacional a planificar durante todo el año

Cuando se trata de mantenimiento, la planificación y la preparación para los cambios previstos y rutinarios en el medio ambiente pueden ayudar a mitigar el desgaste natural en el exterior de las casas y también crear condiciones saludables en el interior, donde la mayoría de las personas se refugian de los fenómenos climáticos extremos.

“Lo que pasa fuera de casa rara vez se queda fuera. Lo que está fuera entra, lo que está dentro se acumula”, dijo Reddy, añadiendo que las fluctuaciones en las condiciones exteriores ejercen presión sobre los electrodomésticos y sistemas en diferentes épocas del año. “Para la mayoría de las personas, el ritmo estacional no solo tiene sentido debido a esos factores estresantes, sino que también es más realista y efectivo que intentar abordar una larga y abrumadora lista de tareas de una sola vez”.

Por ejemplo, los expertos afirman que el mejor momento para prepararse para el clima frío y húmedo, las tormentas y otros desastres naturales es abordar las preocupaciones antes de que bajen las temperaturas. De igual manera, se recomienda que los residentes implementen sistemas en sus hogares que reduzcan los efectos de las temperaturas extremadamente altas, la sequía y los riesgos asociados, como los incendios forestales, y la calidad del aire fuera de temporada.

La orientación profesional de inspectores de viviendas, constructores y agentes inmobiliarios indica que las tareas de primavera y verano deben centrarse en prepararse para el clima más cálido. Los expertos recomiendan revisar los sistemas de aire acondicionado, limpiar las rejillas de ventilación de la secadora para prevenir incendios, probar los sistemas de riego, cuidar los jardines y las plantas en el exterior de las casas e inspeccionar los electrodomésticos, equipos eléctricos y accesorios de plomería. Los expertos también indican que la primavera es una buena época para limpiar y realizar cualquier proyecto que implique pintar o remodelar, ya que es poco probable que la lluvia cause retrasos durante esa época.

Durante los meses de otoño e invierno, los expertos sugieren centrarse en el control de la temperatura y las medidas de calidad del aire, ya que las personas tienden a refugiarse en interiores durante la llegada del frío. Las directrices de la Capacitación de Inspectores de Viviendas de Estados Unidos recomiendan revisar los sistemas de calefacción, limpiar los filtros de aire, asegurarse de que los detectores de monóxido de carbono funcionen, sellar las fugas de aire, priorizar el control de plagas, limpiar y reparar techos y chimeneas, e inspeccionar las opciones de drenaje dentro y alrededor de las viviendas.