Si alguien siempre llega tarde, ¿es ceguera temporal o simplemente es grosero?

Incluso cuando era niña, Alice Lovatt siempre se metía en problemas por llegar tarde.

A menudo se sentía avergonzada después de decepcionar a sus amigos por su tardanza y estaba constantemente estresada por llegar a tiempo a la escuela.

"Parece que simplemente no tengo ese reloj que avanza en mi cabeza", dijo Lovatt, músico y trabajador de un hogar grupal en Liverpool, Inglaterra.

No fue hasta que le diagnosticaron TDAH a los 22 años que se enteró de que estaba experimentando un síntoma a veces llamado "ceguera temporal".

A Russell Barkley, neuropsicólogo clínico jubilado de la Universidad de Massachusetts, se le atribuye a menudo la vinculación de la alteración del tiempo con personas con TDAH o autismo. En 1997, lo denominó «miopía temporal».

Pero recientemente, la ceguera temporal ha provocado un debate en las redes sociales: ¿Dónde está el límite entre una condición genuina y alguien desorganizado o simplemente grosero?

Cuando llegar tarde significa más

La ceguera temporal es la incapacidad de determinar cuánto tiempo tomará una tarea o de conceptualizar cuánto tiempo ha transcurrido. Se relaciona con la función ejecutiva que se produce en los lóbulos frontales del cerebro y es una característica bien documentada de muchas personas con TDAH, afirmó Stephanie Sarkis, psicoterapeuta en Tampa Bay, Florida.

“Cualquiera puede tener problemas con llegar tarde, pero el TDAH causa un deterioro funcional”, dijo Sarkis, autor de “10 Soluciones Simples para el TDA en Adultos”. “Afecta la vida familiar y social. Afecta el trabajo, la administración del dinero y todos los aspectos de la vida”.

Sarkis afirmó que si la impuntualidad crónica de una persona es "una estrella en la constelación de síntomas", podría ser evidencia de un trastorno tratable. Citó investigaciones que demuestran que los medicamentos estimulantes recetados para otros síntomas del TDAH, como la falta de atención o la inquietud, también son eficaces para tratar la ceguera temporal.

Sin embargo, eso no quiere decir que todos los que llegan tarde crónicamente tengan TDAH (o una excusa incorporada).

Considere el motivo de su retraso

Jeffrey Meltzer, terapeuta de Bradenton, Florida, aconseja a las personas que nunca llegan a tiempo a examinar la raíz del problema detrás de su tardanza.

Algunas personas que detestan las charlas informales temen llegar temprano, lo que podría indicar que la ansiedad es el problema subyacente, dijo Meltzer. Otras pueden sentir que no tienen mucho control sobre sus vidas, por lo que intentan liberarse de sus responsabilidades.

"Es el mismo concepto psicológico detrás de la postergación de la hora de acostarse por venganza", dijo, refiriéndose al impulso que uno puede tener de quedarse despierto hasta más tarde para recuperar tiempo personal después de un día ajetreado.

En esos casos, una herramienta es crear una pequeña "tarjeta de afrontamiento" para consultarla regularmente, dijo. Después de determinar el motivo de la tardanza crónica, tome una tarjeta y escriba un pensamiento reformulado sobre ese motivo y una consecuencia de la tardanza.

Por ejemplo, en un lado escribe: “Asistir a esta reunión no significa que pierda mi libertad”. En el otro lado, escribe: “Llegar tarde otra vez molestará a la gente en el trabajo”.

Meltzer afirmó que la razón más difícil para cambiar el hábito sería algo que quienes llegan temprano suelen atribuir a quienes llegan tarde: un sentimiento de privilegio. Quienes sienten que su tiempo es más importante que el de los demás pueden darse el lujo de llegar tarde.

Pero Meltzer dijo que esas personas también demostrarían tener derecho en otras áreas, como estacionar en un lugar designado para personas con discapacidades o tender a hacer una entrada grandiosa en un evento.

“Quizás llegan 20 o 30 minutos tarde, y uno piensa: '¡Miren quién está aquí!'”, dijo. “Así que es una forma de llamar la atención”.

¿Qué hacer al respecto?

Independientemente de que una persona tenga TDAH o no, sigue siendo responsable de sus acciones, dijo Sarkis, a quien también le diagnosticaron cuando era adulto y tiene dificultades para administrar su tiempo.

La buena noticia es que las mismas intervenciones que ayudan a las personas con TDAH pueden funcionar para todos aquellos que llegan tarde.

Sarkis dijo que usar un reloj inteligente para configurar alertas puede ayudar a saber cuándo salir, aunque tener relojes analógicos a mano también ayuda. Depender solo del teléfono para ver la hora crea más distracciones.

También sugirió dividir las tareas en una lista de verificación de partes más pequeñas y resistir la tentación de abarcar demasiadas actividades en un solo día.

Lovatt ha aprendido a darse mucho más tiempo del que cree necesitar. También usa Forest, una app de gestión del tiempo, y otra para bloquear otras apps de su teléfono y así controlar el tiempo mientras se concentra.

Ha sido especialmente útil hacer listas detalladas de cuánto tiempo me lleva hacer las cosas. Salir por la puerta por la mañana parecía tardar 20 minutos hasta que Lovatt anotó cada paso de la cama a la puerta.

Baja las escaleras, un minuto. Encuentra los zapatos, un minuto. Y tenía una lista de una página entera de caminatas entre habitaciones, literalmente", dijo.

Se enteró de que en realidad le tomó 45 minutos.

No funciona casi siempre. Pero, en general, ahora soy mucho más confiable.