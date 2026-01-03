Jesús y la Samaritana

Jesús le dijo a la Samaritana, cuando se encontraron en el pozo de Jacob: “dame de beber de esa agua, y yo te daré el agua, donde no volverás a tener sed”.

Contestándole esta le dijo: “como tú, siendo judío, te acercas a mí que soy samaritana”. Desde ya se comienza a dar la separación. En los gentiles, los saduceos y en otras etnias, se hacía evidente la casta social que separaba a unos y otros.

Podría inferirse, que esta condición, hoy tan fuertemente arraigada, es herencia atávica de los precursores de esta raza y humanidad de ese tiempo.

Ahora bien, lo importante de este pasaje en la vida de Jesús es, como la ignorancia obnubila, no pudo la Samaritana auscultar que estaba frente al Mesías.

El agua que él le ofrendaría era agua del conocimiento, de la sabiduría. Agua que le lavaría el pecado de concupiscencia; cuando le dijo también: “trae a tu marido” diciéndole ella que no tenía; Jesús conocedor de la vida como gran psicólogo de alma, le dijo, “bien has dicho, porque el que ahora tienes no lo es”.

Fue entonces, que alarmada y abierta la intuición contestó: “Tú eres el Mesías esperado” y rauda fue a contar el acontecimiento a sus íntimos.