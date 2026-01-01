PSICOLOGÍA
¿Metas para este año? Algunas recomendaciones para lograrlas
Que su meta para el nuevo año sea cumplir sus metas. Si nos ponemos claros sobre esto, y buscamos las herramientas para ello, les aseguro que tendremos éxito en la mayoría de lo planteado. Lo primero es preguntarnos qué podemos hacer para alcanzar nuestros planes, sobre todo después de experimentar un año no tan bueno.
El hecho de que el recién pasado 2025 haya sido, para muchos, un año de pruebas y de dificultades, y de que como país nos tocó vivir la gran tragedia del Jet Set, no debe ser un pretexto para que abandonemos nuestras metas para este 2026.
De por sí, el que estemos disfrutando de este nuevo año ya es un regalo. Ahora, lo ideal es ajustar lo que tenemos en carpeta a nuestras posibilidades y a nuestra realidad.
Es importante que tengamos pendiente que, son metas las que nos motivan, las que nos estimulan a probar nuestro potencial para alcanzar lo deseado. Pocas o muchas, siempre hay que planteárselas, tratando de que siempre estén ajustadas a nuestras posibilidades o cercanas a ellas, pues así se nos hace más fácil alcanzarlas.
Recomendaciones para alcanzarlas
Lo más importante es identificar los errores cometidos que no nos dejaron lograr nuestras metas en oportunidades pasadas. Luego de aceptar nuestros fallos, nunca negándolos o justificándolos, podemos tomar acción para no repetirlos.
Estar en alerta es importante para, si se presenta algo parecido o lo mismo, saber cómo actuar para que nadie entorpezca nuestros propósitos.
Hay que enfocarnos en lo que hacemos bien, es sumamente importante para alcanzar lo planteado. Si nos enfocamos en lo que podemos hacer, y logramos lo que nos proponemos, se siente un bienestar y una autovalía que nos ayuda a cada vez esforzarnos más para el logro de nuestras metas.
Buen enfoque de lo que se quiere y la toma decisión siempre serán las herramientas más poderosas para lograr lo que nos proponemos. Recuerde que es necesario cambiar hábitos, pensamientos y actitudes limitantes.
Cuidado con la procrastinación
En Psicología apelamos siempre a no procrastinar. ¿Que con qué se come eso?, como decimos los dominicanos. Ese término no es más que posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes.
También es sinónimo de diferir, aplazar, postergar o posponer. Y usted como yo sabe que, por lo regular, dejamos diluir nuestras metas. Comenzamos con todos los poderes y en el camino las vamos abandonando.
