Luz, sombras y texturas: Los tres lenguajes del interiorismo actual

El estilo práctico, que contiene los tres lenguajes para obtener comodidad y elegancia, actualmente se encasilla en el concepto del diseño de interiores contemporáneo. Guiado de tres herramientas fundamentales (la luz, las sombras y las texturas), el diseño redefine la experiencia del espacio, buscando, en esta nueva etapa, la creación de atmósferas que despierten sensaciones profundas con estos elementos de manera consciente.

Por esta razón, exploramos cómo cada uno contribuye a un nuevo ‘lujo sensorial’, apoyándonos en la voz de profesionales sobre el tema.

La luz como protagonista

Si bien es cierto que ya hemos mencionado bastante el uso de la luz, esta deja de ser un mero vehículo para la visión y se convierte en un material arquitectónico por derecho propio, según comenta la interiorista Poonam Khanna, fundadora de la firma Unionworks, en una entrevista para Homes & Gardens. “Considero la luz como un material tangible. Al prestarle atención, puedo moldear y elevar cada rincón de mi hogar”, señala.

Igualmente, la experta le explicó a la reconocida revista británica cómo la colocación de las ventanas, la orientación del mobiliario y la variación del color de la luz, desde el amanecer hasta el ocaso, transforman el ánimo del espacio. Pero esto no solo ocurre con su presencia, sino que su ausencia modulada también es esencial, y uno de los grandes arquitectos que han demostrado esto es Tadao Ando: “Cuando somos menos conscientes de la oscuridad, olvidamos los impactos espaciales y los sutiles patrones creados por la luz y la sombra.” Además, recomendó las siguientes acciones en el blog ArchDail:

•Aprovechar al máximo la luz natural, orientando aberturas y ventanas hacia zonas favorables.

•Considerar la temperatura de color a lo largo del día: tonos más fríos por la mañana y cálidos al atardecer.

•Diseñar capas de iluminación (ambiental, de tarea y de acento).

•Usar la luz para destacar o suavizar.

•Recordar que la oscuridad también diseña, pues los contrastes dan profundidad.

Textura visual y volumen emocional de la sombra

Si la luz es el ‘material activo’, la sombra es su contraparte silenciosa porque define, enmarca y articula los espacios. Los expertos de Dök Mimarlık indican que este fenómeno se convierte en un material arquitectónico silencioso: “Las sombras, ya sean abrazadas directamente o usadas intuitivamente por los arquitectos para añadir profundidad, siempre están presentes y hablan.” Asimismo, Architects reitera que las luces y sombras añaden cualidades a una habitación, como profundidad y dimensión, aportando textura a cualquier espacio. Su potencial resalta porque permite que lo plano adquiera relieve y lo estático cobre movimiento con su relación, dotándolo de un carácter dinámico y cambiante. Para trabajar con las sombras, la firma recomienda:

•Diseñar volúmenes, retranqueos o texturas que generen sombras naturales.

•Permitir contrastes controlados entre zonas de luz y penumbra.

•Considerar la trayectoria solar. Las sombras deben moverse y ‘hablar’ con el espacio.

•Aprovechar la penumbra para generar calma e intimidad.

En un análisis de Illustrarch, se presenta a la textura como la que traduce lo visual al tacto, despertando la sensación de presencia física y calidez. Además de que la profesional Poonam Khanna destaca el poder de las superficies gracias a su textura, “ya sean la rugosidad del mortero, la suavidad de un terciopelo o la veta natural de la madera, generan sensaciones que van más allá de la vista: Activan el tacto, la memoria y el confort emocional”, comparte, exhortando a:

•Combinar materiales suaves y ásperos.

•Preferir acabados artesanales que respondan a la luz.

•Mantener coherencia material. Evitar que los elementos compitan entre sí.

•Aceptar el envejecimiento y la pátina como parte del diseño.

Por esto, la verdadera magia ocurre cuando luz, sombra y textura dialogan. Al ligar estos tres elementos, según el arquitecto Chad Oppenheim, se capturan esos momentos esenciales a través de su sutil interacción.