Presentarán exposición de Quisqueya Henríquez en Madrid

La Fundación Alberto Cruz anunció que presentará en enero de 2026 una exposición monográfica dedicada a la artista dominico cubana Quisqueya Henríquez (1966–2024), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.

La muestra, que será inaugurada en el marco de FITUR, ofrecerá la revisión más completa realizada hasta la fecha en Europa sobre su trayectoria, acercando su obra a nuevos públicos en un espacio académico y cultural de gran relevancia.

La exposición reunirá instalaciones, fotografías, videos, collages y performances creados por Henríquez a lo largo de más de tres décadas. El recorrido abordará temas centrales de su práctica: la ciudad como espacio de fricción, la hibridez cultural, los imaginarios caribeños, la revisión crítica de la historia del arte occidental y las tensiones entre lo local y lo global.

El comisariado estará a cargo del célebre curador René Morales, quien ha seguido de cerca la obra de Quisqueya Henríquez. Es curador independiente y tiene una amplia trayectoria curando emblemáticas exposiciones. Fue Curador Jefe James W. Alsdorf en el Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) y Director de Asuntos Curatoriales y Curador Jefe en el Pérez Art Museum Miami (PAMM).

La exposición forma parte de los esfuerzos que se derivan del acuerdo entre él estate de Quisqueya Henríquez y la Fundación Alberto Cruz, orientados a la preservación y difusión de su legado artístico.

“Nos unimos al estate de Quisqueya Henríquez para asegurar que su voz siga presente y accesible a las nuevas generaciones. Este paso reafirma nuestro compromiso de proyectar el arte dominicano y caribeño hacia escenarios globales”, expresó Alberto Cruz, presidente de la fundación.

La institución realizó el anuncio con gran entusiasmo, como un paso más dentro de su acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Bajo este acuerdo se llevó a cabo un exitoso primer proyecto en conjunto con el Centro León, que consistió en la presentación de la exposición HAPPY. Ensayos sobre la obra de Jorge Pineda, realizada en Madrid en el año 2024.

La muestra tendrá lugar en el C arte C (Av. Juan de Herrera, 2, Madrid) y permanecerá abierta al público hasta finales de abril de 2026. Con esta exposición, el arte de la República Dominicana y del Caribe continúa acercándose a nuevos públicos y espacios de diálogo internacional.

Datos Sobre la artista Quisqueya Henríquez

Nació en La Habana, Cuba, en 1966. Radicada durante gran parte de su vida en la República Dominicana, desarrolló una obra multidisciplinar que abarca instalación, video, fotografía, escultura, collage y performance.

Su trabajo se caracteriza por una investigación sobre las nociones de identidad, género y cultura visual desde una perspectiva caribeña y poscolonial.

Abordó con ironía y lucidez los imaginarios tropicales y caribeños, la historia del arte occidental y las tensiones entre lo local y lo global. Exhibió en instituciones como el Bronx Museum of the Arts, el Pérez Art Museum Miami, el Museo del Barrio, el Museo Tamayo y el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, entre otros.

Fue una figura central en la escena artística dominicana y caribeña, y una de las voces más potentes en la crítica de los discursos hegemónicos del arte contemporáneo.

Datos Sobre la Fundación Alberto Cruz La Fundación

Es una organización sin ánimo de lucro creada con la misión de promover el arte y la cultura de la República Dominicana y su diáspora, mediante la investigación, preservación y difusión del trabajo de sus artistas y agentes culturales.

Su objetivo es fomentar procesos de creación, intercambio de saberes, pensamiento crítico y apreciación artística a través de exposiciones, programas públicos y publicaciones.

La institución también promueve el acceso a la cultura de manera inclusiva, resaltando su valor educativo y social, y trabaja para ampliar la presencia del arte dominicano en la escena internacional.