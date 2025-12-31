Mejor año, mejor país

Hoy al despertar y ver que es el último día del año, quise pedir un deseo para el venidero 2026. No pensé en nada particular. Lo que quiero es para todos, es para mi país.

No es un secreto que este 2025 nos dejó un mal sabor, aunque nos enseñó que somos resilientes y, que con el favor de Dios, todo lo podemos. Eso sí, no podemos negar que las pruebas fueron fuertes, y en algunos casos devastadoras.

Así que, cerré los ojos, pero no para dormir, sino para viajar a una ciudad fabulosa donde la transformación para bien, es la promesa, donde la paz es la garantía de que el Señor está con nosotros, y donde brilla el sol con todo su esplendor para llenarnos de energía y buenas vibras.

Una comunidad unida

Allí noté que, esa fuerza recobrada tenía un sentido perfecto: usarla para unirnos todos y trabajar para que sucedan las mejores cosas. Para que tengamos un mejor año y un mejor país. Para que en la sonrisa de un niño veamos el futuro de nuestra sociedad.

Para que en cada mujer veamos a un ser humano valioso, no a un objeto que se puede maltratar, tirar como un trapo viejo o quitarle la vida. Para que todos entendamos que una nación necesita del esfuerzo de su gente para echar hacia delante y, que cada uno debe aportar para garantizar el porvenir de las nuevas generaciones.

Enfrentar los desafíos

En mi viaje hacia esa ciudad fabulosa, reflexioné sobre lo importante que es que, cada dominicano sea consciente de que hasta con un buen comportamiento se aporta al desarrollo de un país. No importa la clase social, ni la religión, ni mucho menos tus convicciones particulares sobre la vida.

Lo único que cuenta es querer hacer para poder crecer. Los desafíos se enfrentan mejor cuando hay unión, cuando todos caminamos hacia una misma dirección y con un mismo propósito. Nunca es tarde para lograrlo.

Mente positiva

A partir de mañana empieza un nuevo año, una oportunidad que nos regala el Señor para que dejemos atrás las penurias y comencemos de cero y con mente positiva para que disfrutemos de cada minuto, de cada día, de cada mes..., claro, teniéndolo a Él como guía.

De esta manera vamos a lograr estar bien nosotros y, por supuesto, que este bienestar repercuta en nuestra amada República Dominicana. La vida es una, tratemos de vivirla en armonía, y qué mejor manera de hacerlo que trabajando todos por un mejor año y un mejor país. Feliz Año Nuevo.