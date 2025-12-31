Medicina avanzada: primera cirugía robótica de columna en RD y el Caribe

La primera cirugía robótica de columna vertebral en República Dominicana y el Caribe, mediante el uso del avanzado sistema Excelsius GPS® de Globus Medical, una plataforma de navegación y asistencia robótica de última generación. Sin duda, esto marca un hito histórico en la medicina dominicana y regional.

El procedimiento, realizado en la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte (CUUMN), fue liderado por los cirujanos de columna Iohan S. Fernández R. y Osmar Corona, quienes realizaron con éxito una artrodesis lumbar posterior mínimamente invasiva (MISS-TLIF) en los niveles L4–L5 y L5–S1, una técnica quirúrgica de alta complejidad que representa uno de los mayores avances en la cirugía espinal moderna.

Esta intervención constituye la primera cirugía MISS-TLIF robótica realizada en el Caribe, posicionando a la institución y al país a la vanguardia tecnológica en cirugía de columna.

Tecnología robótica al servicio de la precisión y la seguridad

La implementación del sistema robótico Excelsius GPS® permite una precisión milimétrica y una localización exacta durante la colocación de implantes, reduciendo de manera significativa la necesidad de imágenes continuas por rayos X. Esto se traduce en una menor exposición a radiación tanto para el paciente como para el personal médico.

Este sistema integra un brazo robótico de alta estabilidad con navegación tridimensional (3D) y bidimensional (2D), diseñado para optimizar la seguridad, la eficacia y la reproducibilidad de los procedimientos de cirugía de columna. Diversos estudios internacionales han demostrado una precisión cercana al 100 % en la colocación de sistemas de fijación lumbar, así como una reducción significativa del tiempo quirúrgico.

Estos beneficios se traducen en menor morbilidad, menor riesgo de infección, disminución del dolor postoperatorio y una recuperación más rápida. Asimismo, la técnica mínimamente invasiva permite incisiones más pequeñas, menor sangrado y menor daño a los tejidos blandos, facilitando una reincorporación temprana del paciente a sus actividades cotidianas.

Un hito para la medicina dominicana y del Caribe

Con esta intervención, el referido centro se consolida como institución pionera en cirugía robótica de columna, posicionándose como un referente de innovación médica a nivel nacional y regional.

Compromiso con la innovación y la excelencia médica

Este importante avance refuerza la visión de la citada clínica de continuar invirtiendo en tecnología de última generación, formación continua del talento humano y prácticas quirúrgicas alineadas con los más altos estándares internacionales, siempre con el objetivo de ofrecer una atención segura, precisa y centrada en el paciente.

Equipo médico altamente especializado

Doctores Francisco Basora, Osmar Corona e Iohan Fernández.Fuente externa

La intervención fue realizada por un equipo médico multidisciplinario de alto nivel, integrado por:

•Dr. Iohan Sahil Fernández Román, crujano de columna

•Dr. Osmar Corona, cirujano de columna

•Dr. Francisco Basora, neurocirujano

•Dra. Saira Pérez, anestesióloga

Apoyo clínico y quirúrgico de:

•Dr. Julio Gonell, miembro del Consejo de Administración de la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte

•Dr. Steven Hernández, cirujano de columna

•Dra. Yohanna Martínez, médico asistente

•Adrián Morel, instrumentista (Distribuidora FAGIL)

•Dra. Ana Cruz

•Cristina Toribio, técnico en Rayos X

•Juan Benítez, técnico en Rayos X

•Dra. Ayleen Hernández, neurofisióloga (NEURON)

•Karin González, técnico en Neurofisiología (NEURON)

•Personal de enfermería y equipo técnico especializado de la institución