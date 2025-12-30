Con té navideño celebraron las tradicionales mañanitas en el Parque Mirador Sur

En un ambiente de alegría y confraternidad se llevó a cabo el tradicional té navideño que la familia Moreno Portalatín realiza desde hace 25 años con el apoyo de Helados Bon para mantener viva la alegría y el sentido de unión en esta época tan especial.

Desde las 5:30 de la mañana, las personas que habitualmente caminan, corren o se ejercitan en este pulmón de la ciudad de Santo Domingo, se reunieron en la plazoleta del puente de la avenida Núñez de Cáceres para dar gracias a Dios y al parque por la salud y vitalidad que les aporta a sus vidas.

Ana Angélica Moreno Portalatín, al ofrecer las palabras de bienvenida, expresó que este encuentro, organizado junto a sus hermanos, tiene como objetivo fortalecer los lazos comunitarios y de amistad y, a la vez, preservar las mañanitas, una tradición dominicana que busca fomentar la unión, la solidaridad y la celebración de los valores culturales que identifican a la comunidad.

“Hace más de dos décadas, un grupo de caminantes del Mirador Sur nos solicitó que les apoyemos para que esta tradición permanezca; aún más este encuentro se ha convertido en un espacio de socialización entre las personas que asiduamente se ejercitan en este pulmón de la ciudad”, agregó que este tradicional encuentro también cuenta con el respaldo de Margarita Mendoza.

En esta actividad los presentes degustaron deliciosos helados de macadamia y otras variedades, los cuales aportaron un toque especial a esta fiesta matutina, en la que, por supuesto, los presentes también brindaron con un exquisito té de jengibre.

Luego de sus palabras, la actividad continuó con una breve sesión de ejercicios de respiración y yoga ofrecidos por el profesor Israel Guerrero Núñez, quien afirmó que estas prácticas contribuyen al bienestar físico y emocional, promoviendo la calma, la concentración y la conexión entre los participantes.

La alegría continuó con el duende que puso a todos a moverse y a bailar con su carisma y dinamismo. Con sus ocurrencias y pasos divertidos, logró contagiar su entusiasmo y llenar el ambiente de risas, diversión y aplausos.