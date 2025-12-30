Gran Gala de la Solidaridad 2025 reconoce a 10 instituciones y personalidades que transforman vidas

La Fundación Nikauly a Todo Corazón celebró con éxito la segunda “Gran Gala de la Solidaridad Dominicana 2025”, un encuentro que se consolida como referente nacional en la exaltación de la gestión social, el compromiso humano y la vocación de servicio que distingue a los dominicanos que trabajan a favor de los más vulnerables.

La gala tuvo lugar en el Salón Regency del Hotel Dominican Fiesta, donde fueron entregados los “Premios A Todo Corazón 2025” en diez categorías, reconociendo trayectorias e iniciativas que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y humana.

Entre los galardonados de la noche se destacaron Cáritas Dominicana, como institución solidaria del año; Iván Ruiz, personalidad solidaria del año; y El Nuevo Diario, medio solidario del año.

El máximo reconocimiento de la gala, el “Premio Gran Corazón”, fue otorgado a David Ortiz, a través del David Ortiz Children’s Fund, por su extraordinaria contribución a la salud infantil y su impacto sostenido en la vida de cientos de niños y familias.

Asimismo, fueron reconocidas la Fundación Jóvenes en Desarrollo, la Fundación I Pedro 2:9, Inc., la Fundación Dios es Real, la Organización Ser Mujer, Homero Suárez y la Dra. Ada Alba Drullard, presidenta de la Fundación Dominicana de Autismo, por su labor en áreas como juventud y desarrollo, reinserción social, liderazgo femenino, deporte, inclusión y dignidad humana.

Durante el acto, Nikauly De La Mota, presidenta de la Fundación Nikauly a Todo Corazón, expresó que “la solidaridad no es un gesto aislado ni un acto ocasional; es una forma de vivir y de mirar al otro con responsabilidad y amor. Hoy celebramos a dominicanos que han hecho de la entrega su estilo de vida, demostrando que cuando la solidaridad se convierte en acción constante, se transforma en país, en futuro y en esperanza para todos”.

La noche incluyó un momento artístico de alto valor simbólico a cargo del reconocido artista, compositor y productor internacional Abel Talamantez, quien interpretó la canción oficial de la gala, “A Todo Corazón”, una pieza que resalta la profunda vocación solidaria del pueblo dominicano y que acompañó la ceremonia como un himno de unidad, sensibilidad social y esperanza colectiva.

Durante la ceremonia, el director de comunicación de la Gala, Basilio Valenzuela, destacó que el propósito fundamental de este evento es visibilizar y honrar a quienes, desde la coherencia y el servicio, fortalecen el tejido social de la nación, subrayando que la visión que impulsa la fundación desde hace casi tres décadas es promover una cultura de empatía, servicio desinteresado y compromiso ciudadano.

La segunda Gran Gala de la Solidaridad Dominicana 2025 contó con la producción general de New Planet Marketing and Events y la coordinación general de Algenis Polanco, garantizando una ejecución impecable, alineada con el propósito del evento y con los más altos estándares de organización y excelencia.