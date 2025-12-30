Educación continua: competencias profesionales clave para 2026

Las habilidades y competencias que demandan las organizaciones y los sectores productivos continúan redefiniéndose cada día al ritmo de la transformación del mercado laboral.

En el escenario actual, el conocimiento técnico es fundamental, pero ya no es suficiente. Quienes aspiran a construir una vida profesional exitosa y significativa necesitan priorizar la actualización constante y prepararse de manera estratégica e integral.

Con miras a este objetivo, la educación continua se consolida como una herramienta clave: cierra brechas, eleva perfiles y potencia el talento, respondiendo de forma ágil y pertinente a las demandas del mercado.

Asimismo, ofrece una mirada precisa sobre las competencias que impulsarán el crecimiento y permitirán mantenerse vigentes, competitivos y con capacidad de liderazgo en cada sector.

El inicio de un nuevo año, cuando muchos están inspirados y con las pilas recargadas, es un momento idóneo para evaluar el rumbo profesional, redefinir metas e identificar cuáles serán las habilidades clave a desarrollar en los próximos 12 meses, de cara a esos objetivos y a los desafíos que ya están definiendo el futuro del trabajo.

En este contexto, la doctora Maribel Medina, directora de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana, Unibe, explica que las competencias más demandadas hacia 2026 combinarán habilidades técnicas y humanas, configurando perfiles híbridos capaces de responder a un entorno transformado por la innovación tecnológica y las nuevas dinámicas económicas.

El inicio de un nuevo año es un momento idóneo para evaluar el rumbo profesionalFuente externa

Desde su experiencia y su contacto con empresas y empleadores, Medina destaca que “la integración de capacidades digitales como inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, junto a competencias transversales como liderazgo, pensamiento crítico y comunicación estratégica, será determinante para sostener la empleabilidad”.

Esta realidad se refleja en datos del mercado laboral dominicano. Un informe reciente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) revela que el 54 % de las empresas tiene dificultades para contratar personal calificado y que el 38 % debe invertir fuertemente en capacitación para nivelar competencias.

A esto se suma el Informe 2025 del Foro de Innovación, Aprendizaje y Desarrollo de Iberoamérica (FiAD), que destaca que el 73 % de las organizaciones prioriza el liderazgo, el 64 % incorpora la inteligencia artificial en sus estrategias y que el 60 % de los empleadores considera más difícil encontrar habilidades blandas que técnicas, evidenciando la necesidad de formar perfiles integrales y adaptables.

Las transformaciones tecnológicas, sociales y económicas están acelerando este cambio. La automatización redefine funciones, muchas habilidades quedarán obsoletas, y la diversidad generacional impulsa modelos de aprendizaje flexibles, breves y medibles, con una creciente exigencia de demostrar el retorno de la inversión en formación.

En este escenario, las habilidades humanas adquieren un valor estratégico. Como señala Medina, “el pensamiento crítico, el juicio ético y la resolución de problemas complejos se vuelven competencias esenciales porque no pueden ser automatizadas”. A estas se suman la inteligencia emocional, la comunicación estratégica, la adaptabilidad y la resiliencia, claves para liderar y tomar decisiones en entornos de cambio constante.

De cara a estas tendencias, Unibe ha alineado su oferta de Educación Continua para 2026 con las competencias emergentes más demandadas, integrando programas en tecnología, liderazgo y sostenibilidad en modalidades flexibles.

La universidad se consolida además como pionera en República Dominicana al introducir microcredenciales universitarias con insignias digitales verificables, diseñadas para facilitar procesos de reskilling y upskilling sin interrumpir la jornada laboral.

Pensar en 2026 es actuar hoy. Como concluye la directora, “la educación continua se ha convertido en un eje esencial para que los profesionales puedan mantenerse vigentes, competitivos y preparados para un mercado laboral cada vez más dinámico y exigente”.