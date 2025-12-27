Reiniciándonos con el nuevo año por nacer

Cada año tenemos la oportunidad de recomenzar, poner el calendario en cero, y tener nuevas metas; la vida misma nos regala 12 meses para cumplir metas personales, para enfocarnos en cumplir proyectos, no importando siempre los resultados sino la oportunidad.

Recuerdo que años atrás se tomaba más en serio este momento final para reflexionar en qué fallamos, en qué acertamos, y dentro de esa perspectiva reiniciar y desde el reinicio asumir lo que el año por terminar fue, y los retos del siguiente con un aprendizaje de lo que hemos venido haciendo.

Hay que ser conscientes y no engañar a nuestra mente, no sobredimensionar eso que queremos lograr, debemos tener metas realistas y sencillas aquellas que se adaptan mejor a nuestras circunstancias y nos permiten alcanzar otras mayores; vamos a tomar estos propósitos de parámetro y hacer todos nuestros esfuerzos para realizarlos.

Agradezcamos lo que se pudo lograr en 2025, continuar siendo fuertes ante las adversidades sufridas, aprender de los errores que cometimos porque ante cada año que termina tenemos el siguiente para reiniciar y cumplir los sueños. Espero que este nuevo año sea para aprender, crecer y sobre todo definir nuestro carácter ¡Bendiciones a todos!