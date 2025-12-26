Club Rotario Santo Domingo Bella Vista: 57 años de servicio y esperanza

En 1969 nace el Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, cuando su carta constitutiva fue entregada por el entonces Gobernador de Distrito Manelic Gasso. Desde sus inicios, el club asumió el compromiso de servir a su comunidad con proyectos sostenidos en el tiempo, adaptándose a las necesidades sociales de cada etapa histórica sin perder su esencia.

Hoy, a 57 años de su fundación, el Club Rotario Santo Domingo Bella Vista cuenta con más de 50 voluntarios activos que continúan fortaleciendo esa misión.

La celebración de este aniversario está dedicada a Milqueya Mota de Portes, figura emblemática del rotarismo nacional, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta de este club y en la primera mujer gobernadora del Distrito 4060. Su legado de liderazgo, visión y vocación de servicio sigue siendo referente e inspiración para nuevas generaciones de rotarios.

Durante una visita a Listín Diario, la presidenta del club, Rita Soriano, acompañada por Amarylis Durán y Miguelina Acosta, miembros de la directiva, compartió el espíritu que anima esta celebración. Más que una fecha conmemorativa, el aniversario representa la continuidad de una labor social que se renueva con cada proyecto.

“Este aniversario es una celebración de vidas transformadas y de un compromiso que sigue vigente”, expresó Soriano, subrayando que el verdadero valor del club se mide en el impacto humano de sus acciones.

Entre las iniciativas que mejor reflejan esa filosofía destaca “Hilos de Esperanza: cosiendo un nuevo futuro”, un proyecto de desarrollo dirigido a mujeres de escasos recursos, enfocado en la capacitación en costura artesanal como vía para la independencia económica y la superación personal.

“Concebido como un espacio de aprendizaje y acompañamiento, el proyecto no solo transmite habilidades técnicas, sino que fortalece la autoestima, la solidaridad y la posibilidad real de generar ingresos”, puntualiza Soriano.

“Hilos de Esperanza sintetiza la esencia del Club Rotario Santo Domingo Bella Vista: proyectos pensados desde la realidad local, ejecutados con transparencia y sostenidos por una red de amistad, liderazgo y servicio. Es también una muestra de cómo el rotarismo evoluciona sin perder su raíz, conectando su historia con los desafíos sociales actuales”, explican Amarilys Durán y Miguelina Acosta.

En el tiempo, el Club Rotario Santo Domingo Bella Vista confirma que su esencia late en cada voluntario, en cada mujer capacitada, en cada proyecto que apuesta por una sociedad más justa.