Escapada navideña en familia al este del país

Las vacaciones de Navidad suelen ser uno de los momentos más esperados del año, especialmente para las familias que durante el año no pudieron vacacionar, viajar o tomar días libres. Muchos reservan en hoteles para pasar la cena de Nochebuena, incluso el fin de año.

Uno de los hoteles preferidos de las familias es el Sunscape Coco Punta Cana, el cual tiene el concepto de “diversión ilimitada” y está enfocado en ofrecer espacios y actividades para adultos, niños y adolescentes.

Área para niñosFuente externa

Está ubicado en Cabeza de Toro, en la zona hotelera de Punto Cana, provincia La Altagracia. Arena blanca, aguas color turquesa, y muchos cocoteros, son algunas características de la hermosa Playa Cabeza de Toro. El área tiene un ambiente sereno, perfecto para desconectar de la rutina diaria. Visitantes nacionales y extranjeros encuentran aquí un espacio para relajarse frente al mar.

Restaurantes, actividades, playa, toboganes, siete piscinas y mucho más es lo que tienen diseñado el hotel para que nadie se quede fuera del plan.

Este hotel cuenta con siete piscinasFuente externa

Un grupo de comunicadores visitamos las instalaciones de este resort, que pertenece a la cadena Hyatt Inclusive Collection. Smarlin Jiménez, director de Ventas y Mercadeo, afirmó que su concepto incluye música en vivo, un amplio programa de actividades y gastronomía 24 horas.

“Nuestra marca es sinónimo de energía y un estilo relajado que te hace sentir en casa desde el primer minuto”, indicó.

El hotel cuenta con 1,091 habitaciones y suites con vistas a jardines tropicales o las piscinas y playa. Los niños tienen su propio reino en el Explorer’s Club (hasta 12 años), mientras los adolescentes disfrutan el Core Zone Teens Club (hasta 17).

El hotel cuenta con 1,091 habitacionesFuente externa

En cuanto a la gastronomía, Sunscape Coco ofrece trece opciones culinarias para todos los antojos. Desde comida mexicana, delicias italianas, pizzas y hamburguesas, hasta parrilladas, cocina asiática, dominicana, caribeña y un restaurante tipo rodizio para los amantes de la carne.

Actividades

Las noches se encienden con espectáculos variados en el teatro. “Tenemos música en vivo en diferentes áreas del hotel. Durante el día, aparecen los famosos Momentos Wow, donde animación y música sorprenden a los huéspedes en los lugares menos esperados”, afirmó Jiménez.

También indicó que tienen el “Sports Bar”, ideal para ver partidos y a la vez escuchar música o compartir unos tragos y un piano bar, con música en vivo.

Para quienes buscan acción, hay voleibol de playa, tenis, ping-pong, fútbol, aerobic acuático y buceo. También un gimnasio bien equipado y un spa con tratamientos exclusivos.

Tienen tres salones, perfectos para reuniones de negocios, conferencias o viajes de incentivo, así como bodas.

Un hotel con corazón

La cadena desarrolla un programa de integración social que brinda oportunidades laborales a jóvenes de la comunidad, incluyendo personas con condiciones especiales.

“Ellos hacen una rotación por los diferentes departamentos, para que se puedan exponer y aprender. La idea es que ellos se preparen para asumir luego posiciones dentro de la compañía o que tengan oportunidades laborales”, explicó Jiménez.