El Enmanuel: Dios con nosotros

Este IV Domingo de Adviento, que celebramos este fin de semana, es el que viene antes de la Navidad. Y en el contemplamos las señales que le pedían los profetas a Ajaz de cuando vendría el esperado, el que iba a salvarnos del poder de los Romanos.

Y como Dios les da las señas de la Encarnación del Mesías, en el vientre de una joven de 15 años desposada de José, que en esa época era apedreada por estar junto y sin casarse con él.

Dios, por medio del Ángel les dice que vayan a Egipto hasta que pase el peligro. Las lecturas son preciosas y vemos como el Señor cuida a los que ama y los libra de sus “angustias”.

Al que iba a venir le pone por nombre Enmanuel que significa “Dios con nosotros”. “José, hijo de David, no dudes en recibir a tu esposa María en tu casa, porque la criatura que lleva en su vientre fue concebida por obra del Espíritu Santo y dará un hijo y tú le pondrás por nombre Enmanuel que significa ´Dios con nosotros´”

Oh Señor, ayúdame también en mis debilidades y sana nuestras heridas, para que pueda recibirte en estas navidades con un corazón libre de las ataduras del maligno. Amén